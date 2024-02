«Abrège frère» a pris TikTok par surprise.

«Abrège frère», le phénomène TikTok pris à son propre jeu

«Abrège frère», le créateur de contenu qui résume les vidéos des influenceurs, s'est fait bannir de TikTok. On vous explique.

Si vous n'ouvrez jamais TikTok, il est possible que son nom ne vous évoque pas grand-chose. Abrège frère est le nouveau phénomène qui s'est imposé sur la plateforme possédée par ByteDance en l'espace de quelques semaines.

Son concept? Abréger les histoires qu'il estime trop longues. Il faut dire que les influenceurs savent bien s'y prendre pour s'assurer que leur audience reste le plus longtemps possible sur leur compte: on s'assure une accroche qui attise la curiosité (et surtout l'attention) du chaland, et l'on poursuit souvent avec une petite histoire, avant de proposer un dénouement et une solution. Temps passé sur l'appli en un an: souvent beaucoup trop!

C'est là que Abrège frère intervient. Celui qui se décrit comme «un mec qui n'aime pas les histoires longues» saute directement à la conclusion. Il faut avouer que l'effet est drôlissime.

Ses «victimes» favorites? Les «story times,» ce déballage d'anecdotes qui tiennent le viewer en haleine, mais dont la conclusion est parfois aussi plate qu'un pneu de 4x4 après un désert trip à Coachella. En coupant les narrations à la hache, Abrège frère dit faire gagner de précieuses minutes de vie à sa communauté. Estimation du temps épargné en verbiage en février 2024?

«2h23m10s» source: sudouest.fr

Très rapidement, sa bouille sympathique et sa gimmick signature - un bon gros slurrrp dans une tasse de café - lui valent l'attention d'un million d'âmes numériques éprises de brièveté. Abrège frère devient rapidement un mème auprès des tiktokeurs, qui s'amusent de cette pression à faire des vidéos plus courtes.

Abrège frère: compte banni

Mais voilà, internet étant la loi de la jungle, l'expression désormais culte «abrège, frère» fait des émules, et a soulevé une petite polémique sur la Toile.

Pour commencer, Ines, une créatrice aux 100 000 abonnés sur la plateforme, a interpellé le jeune homme voici quelques jours, lui demandant d'intervenir auprès de sa communauté. Celle-ci, selon ses mots, ferait face à une déferlante de commentaires «haineux» et «misogynes» depuis qu'il est la star des réseaux. Elle recevrait des menaces, parce que ses publications sont jugées «trop longues» par certains utilisateurs.

«J'ai reçu hier un commentaire qui disait que (...) si on me croisait dans la rue, on allait m'enfoncer un objet tranchant en plein dans la gorge parce que ma vidéo était trop longue, et qu'il avait la flemme d'écouter, et que je devais abréger»

«Je tiens à préciser, ce n'est pas ta faute, et tu n'es pas responsable de la parole de gens», tient-elle à préciser.

Quelques jours plus tard, le compte de notre «serial condenseur» avait sauté. «L'abrégeur a été abrégé», commentent alors de nombreux internautes.

Ines, de son côté, s'est défendue de toute implication.

«J'adore Abrège frère (...) ce n'est pas moi qui l'ai fait bannir (...) c'est un petit monsieur qui se fait appeler Ammo, qui fait bannir des gros comptes. Il achète des certifications»

L'on découvre bientôt qu'un compte Twitter du nom de Ammo a en effet revendiqué le méfait.

La piste est bien vite confirmée par Abrège frère lui-même. «J'ai été banni de mes comptes Instagram et TikTok. Apparemment, c'est une personne qui s'amuse à faire ça.»

Heureusement pour ses fans de la première heure, le créateur est déjà de retour sur les réseaux avec un nouveau compte, quelque 200 k d'abonnés au compteur, sa mine tranquille et son gimmick intacts.

Et de lever sa tasse:

«C'est le jeu d'internet»

On n'aurait pas dit mieux.