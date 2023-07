La guerre des pixels avec r/place, l'édition 2023 de la Pixel War. reddit

Vous vous souvenez de ça? Eh bah c'est reparti pour un tour

Le forum Reddit a lancé jeudi la troisième édition de Pixel War, une énorme toile numérique sur laquelle des internautes du monde entier posent des pixels.

Plus de «Divertissement»

La guerre des pixels est relancée depuis jeudi, un peu moins d'un an après sa première édition qui avait fait beaucoup de bruit. Souvenez-vous, l'an passé, ce jeu avait déchainé les réseaux sociaux. Le but: placer des petits carrés virtuels sur une fresque géante en ligne. Seul, on n'arrive pas à grand-chose (on ne peut poser qu'un pixel toutes les cinq minutes). Mais quand les streamers travaillent main dans la main sur une partie de la fresque, ça donne des drapeaux de pays, des symboles, des personnalités et la France avait mené le jeu avec un énorme portrait de Zidane ou encore l'Arc de Triomphe, face aux Américains et aux Espagnols, principaux adversaires. La Suisse avait sorti son épingle du jeu avec le drapeau rouge et blanc, un logo de la RTS et un flacon d'Aromat (on est trop chou).

Si vous n'avez rien compris à la Pixel War, on vous expliquait déjà tout ici👇

L’événement ne dure que quelques jours, mais pour l'instant, il ne suscite pas l'engouement généré en avril 2022. À l’origine, la Pixel War était prévue tous les cinq ans, la première ayant eu lieu en 2017. Certains internautes ne comprennent pas ce retour prématuré.

Le patron de Reddit se fait déjà lyncher

Quelques drapeaux se dessinent ça et là, mais pour le moment, ce sont surtout des «Fuck Spez» qui se dessinent, «Spez» étant le nom d'utilisateur de Steve Huffman, le président de Reddit. Comme l'explique BFMT TV, c'est un moyen pour les utilisateurs de protester contre la récente décision de Reddit de tirer plus de revenus de son API (interface de programmation). Les modérateurs et développeurs du forum, qui se servaient de l’API pour concevoir des applications tierces afin de rendre l’usage de Reddit plus agréable, ont dû mettre la main au porte-monnaie.

Pour le moment, on voit ce genre de choses sur la fresque.

Monétiser l’accès à ses données, Twitter l'a également fait en rendant son API payante en avril. C'est peut-être le début de la fin de l'internet gratuit.

L'événement baptisé «r/place» devrait prendre fin le samedi 22 juillet et il faudra probablement attendre ce week-end pour que les streamers, les chefs de file de la Pixel War prennent part aux affrontements.

Les chambres des ados dans les années 2000, ça ressemblait à ça: 1 / 20 Les chambres des ados dans les années 2000