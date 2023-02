26 personnes qui ont un peu trop abusé de Photoshop

Le fait que les gens essaient de montrer une version idéalisée d'eux-mêmes n'est pas nouveau. Nous le faisons tous. Même ma collègue Margaux n'arrête pas de me dire: «C'est pas mon bon profil» quand on fait des vidéos ensemble.

Plus de «Divertissement»

Retoucher nos photos? On l'a tous déjà fait. Mais certaines personnes excellent dans cette discipline.

Les plus lus

Les Bennifer ont acheté une maison et on dirait un centre de désintox de luxe

On peut aussi dire que leur nouveau manoir ressemble à une maison des Kardashian: tout est beige clair. Mais il y a aussi pas mal de gris, du blanc plume, ou l'entre deux, du «grège».

Dire que le nouveau manoir californien des Bennifer est «fadasse» est un euphémisme. Fifty shade of platitude. Et dire que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont cherché pendant deux ans pour trouver ce nid d'amour qui ressemble à une clinique façon cure de désintox pour gens friqués. Cela veut-il dire que les tourtereaux ont fini de s'engueuler, après la soirée des Grammy Awards...?