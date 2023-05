L'un des deux Island Boys est accusé d'avoir frappé sa copine mais ne me demandez pas lequel. instagram

On a des nouvelles des Island Boys (et elles ne sont pas bonnes)

Franky Venegas, l'un des jumeaux, a été arrêté après avoir frappé sa petite amie et l'avoir poussée dans la piscine.

Plus de «Divertissement»

«I'm an Island Boooooyyyyy!» Vous vous souvenez? Cet air à peine audible et pourtant si entêtant avait forer tous les esprits en 2021. Les Island Boys faisaient le buzz en «chantant» trois mots puis les jumeaux avaient surfé sur leur succès en se montrant sur les réseaux sociaux avec des briques de dollars, des montres en or et des voitures de luxe à la JP Fanguin. Le genre de personnages qu'on adore détester.

Mais la «rouetourne» a tourné pour les apprentis rappeurs. L'un d'eux, Franky Venegas, a été arrêté par la police en Floride. Selon TMZ, sa petite amie a affirmé qu'ils se sont disputés samedi dans leur Airbnb à Pompano Beach, car elle l'avait menacé de rompre en raison de «son comportement physique abusif».

Franky Venegas et celle qui se fait appeler Amina sur Instagram et qui a déclaré à la police avoir été frappée. instagram

Elle a déclaré à la police que Franky Venegas s'était énervé, l'avait giflée et l'avait poussée dans la partie peu profonde de la piscine.

Les policiers ont constaté des ecchymoses sur son menton, ainsi que sur ses jambes et sur ses bras lorsqu'ils l'ont interrogé à l'hôpital. Les forces de l'ordre se sont ensuite rendues au Airbnb et ont arrêté Venegas pour coups et blessures. De la case prison, il a eu le droit à un joli mugshot qu'il a lui-même partagé sur les réseaux. Faut dire que la police, la prison, les histoires louches, les Island Boys y sont habitués.

Mais show must go on pour Franky Venegas, version floridienne d'Andrew Tate. Il a fait savoir à ses fans qu'il était sorti de prison en publiant plusieurs vidéos sur Instagram. Dans les commentaires, certains internautes ne l'ont pas raté. L'histoire du Airbnb n'est pas passée inaperçue, surtout quand on sait que les Island Boys friment constamment en montrant leur soi-disant vie luxueuse. D'autres se demandent comment il est possible «de sortir avec cette chose» quand d'autres encore osent l'ironie en se disant attristés: «finie la bonne musique😢»

Après deux ans de vidéos sur TikTok, Instagram et OnlyFans (oui, ils ont chacun un compte), les jumeaux, qui se font appeler Kodiyakredd et Fysoulja, agacent toujours autant les internautes qui voient en eux une fraude. Les voitures à plus de 200 000 francs dans lesquelles ils se font filmer leur appartiennent probablement autant que le Airbnb dans lequel ils vivent. Leur culot agace autant qu'il fascine. Difficile de savoir s'ils se font troller ou si ce sont eux les trolls. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le dossier Island Boys, il existe un documentaire absolument pas objectif qui révèle les soi-disant dessous de leur histoire et qui met en lumière leurs problèmes de drogues, notamment.

La bande-annonce claquée à voir ici:

Vidéo: youtube

En parlant d'Island Boys, ces îles sont à vendre (oui, le lien est tiré par les cheveux)

1 / 7 Ces îles sont à vendre, il y en a pour toutes les bourses! source: www.privateislandsonline.com

Dans le genre personnalité qu'on adore détester, voici Copin comme Cochon: