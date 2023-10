Comment un tube des années 80 est devenu un monument de la culture web

Rick Astley, interprète du tube Never Gonna Give You Up, publie ce vendredi son dernier album. L'occasion de revenir sur son plus grand succès, devenu l'un des mèmes les plus populaires d'internet - et dont il a lui-même été victime.

C'est l'une de ces chansons que tout le monde a déjà entendues au moins une fois, sans connaître son titre ni, encore moins, qui l'a chantée. Bon, pour le titre, c'est facile, c'est la première phrase du refrain, précisément celle à quoi on doit le succès du morceau - et qu'il est impossible de chasser de sa tête une fois qu'on l'a écouté.

On parle bien évidemment de Never Gonna Give You Up, succès planétaire de l'année 1987, interprété par le jeune chanteur britannique Rick Astley (voilà son nom, du coup).

Accompagnée d'une vidéo parfaitement cringe, la chanson a été propulsée en tête des hit-parades dans 25 pays et a été le single le plus vendu de l'année au Royaume-Uni. Aujourd'hui, elle cumule 1,4 milliard de vues sur YouTube et plus de 740 millions de streams sur Spotify.

C'est ce qu'on appelle un one-hit wonder.

Mais pas seulement. Au fil des années, Never Gonna Give You Up est devenu un véritable monument de la culture web.

Les mèmes

Tout d'abord, le morceau et les images de la vidéo ont donné vie à d'innombrables mèmes, qui pullulent (ou polluent, c'est selon) encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Commençons par un exemple particulièrement nul:

Image: Reddit

Ou sinon:

Image: Reddit

Sans oublier les gifs...

image: tenor

... ou les vidéos:

Le «rickrolling›»

Mais le tube de Rick Astley doit surtout sa popularité (tardive) au «rickroll» ou «rickrolling», terme qui désigne l'un des premiers mèmes de YouTube.

Le concept est très simple: le «rickrolling» consiste à glisser en douce le lien vers le fameux clip lors de n'importe quel échange en ligne. La personne qui clique dessus en pensant rejoindre une page liée à la conversation initiale tombe alors dans le piège: elle est «rickrollée». Il s'agit d'une blague récurrente, «dont l’absurdité en a fait l’un des mèmes les plus célèbres du web», résume le Monde.

Tout commence en 2007 sur le forum en ligne 4chan, explique le quotidien français, quand un internaute en quête de popularité publie la bande-annonce d'un jeu vidéo très attendu. Sauf que le lien redirige vers sa chaîne YouTube, et plus précisément vers une vidéo: vous l'aurez compris, il s'agit du clip de Never Gonna Give You Up. Le «rickroll» est né.

4chan s'emballe, le lien est recopié partout, les internautes piégés tentent à leur tour d'en piéger d'autres, tandis que certains développent des stratégies ingénieuses pour ne plus se faire avoir.

Conséquence: la vidéo est regardée des centaines de milliers de fois... jusqu'en 2012, lorsqu'elle est retirée de YouTube pour cause de violation des droits d'auteur. La nouvelle provoque «une crise d'apoplexie chez les internautes amateurs de mèmes», affirmait de manière vaguement alarmiste NBC News à l'époque. Heureusement, cela se révèle être une fausse alerte.

«Dieu merci, il semble que ce ne soit que temporaire» NBC News

La vidéo originale est toujours en ligne, et elle cumule actuellement quelque 90 millions de vues.

Greta Thunberg

Très rapidement, le «rickrolling» dépasse les confins d'Internet pour toucher le grand public. En 2008, le groupe de désobéissance civile Anonymous diffuse le tube de Rick Astley lors de manifestations contre l'Eglise de la Scientologie. La même année, le morceau est choisi comme nouvel hymne de l’équipe de baseball des Mets de New York.

Plus récemment, le «rickrolling» franchit une nouvelle étape, rapporte The Verge. Pour la Saint-Valentin 2020, le très célèbre jeu vidéo Fortnite introduit un nouvel emote permettant de «rickroller» ses adversaires, en adoptant la célèbre danse de Rick Astley.

Des célébrités s'en donnent également à coeur joie. Le premier avril 2021, la militante climatique Greta Thunberg «rickrolle» ses followers sur Twitter (il s'appelait encore comme ça à l'époque). «J'ai réalisé une vidéo dans laquelle je parle de quelques petites choses que nous pouvons et devons TOUS faire pour mettre fin à la crise climatique. Alors regardez, partagez et commencez à faire votre part dès aujourd'hui!», avait-elle écrit sur la plateforme. Le lien qui suivait renvoyait au clip de Rick Astley.

La boucle est bouclée

Le succès du «rickrolling» a donc donné une deuxième jeunesse au tube de Rick Astley, dont le nombre de vues ne cesse de grimper. Ce dernier a par ailleurs profité du phénomène pour relancer sa carrière, arrêtée en 1993.

En jouant savamment des codes de la culture web, le chanteur «rickrolle» lui-même lors de concerts. En 2008, par exemple, il prend par surprise une foule rassemblée à New York pour la fête américaine de Thanksgiving.

Et puis, en juin 2020, le Britannique finit par tomber lui-même dans le piège. Cela se passe le 17 juin: ce jour-là, le chanteur poste sur sa page Reddit une photo de lui prise lors d'une tournée à Las Vegas, en 1989. Parmi les commentaires, un certain «TheMalleableDuck» écrit:

«Je crois que je vais pleurer !!! C’est vraiment vous. Je vous ai rencontré dans les coulisses d’une tournée quand j’avais 12 ans. En vrai, je suis un grand fan. Je vous ai vu en concert cinq fois.»

Le Britannique a la mauvaise idée de cliquer sur le lien, qui n'a évidemment rien à voir sa tournée en Californie. Ça y est, Rick Astley s'est fait «rickroller». Ce qu'il reconnaît quelques minutes plus tard, en répondant au commentaire avec l'emoji «applaudissements».

De son côté, «TheMalleableDuck» est conscient d'être le protagoniste d'un moment historique et n'hésite pas à affirmer: «C’est clairement le meilleur moment de ma vie».