Voici quelques-uns des emballages de produits les plus absurdes qui font actuellement le tour d'Internet .

Rien ne gâche plus le plaisir du shopping que la pile de papiers et de plastiques qui va avec (je fais quoi du sagex????).

Merveilles et autres bains de friture: vive le carnaval!

«Je suis cavalière et les mecs me demandent si je peux les monter»

«Love is Blind»: l'épisode des retrouvailles est encore plus chaotique que la saison

19 emballages de produits inutiles et absurdes

Valérie Pécresse, cette mine d'or de tweets et de mèmes

Poutine serait «isolé » et «en colère» ++ Contact perdu avec Tchernobyl

Will Smith annonce une suite pour «I Am Legend»

Le premier film, avec Will Smith, est sorti en 2007 et a connu un succès planétaire. L'acteur vient d'annoncer un deuxième «I Am Legend» avec Michael B. Jordan.

Voilà quinze ans que Will Smith a sauvé le monde d'une vilaine pandémie, une sale histoire de vaccin contre le cancer qui transforme les gens en zombies, dans le film apocalyptique «I am Legend». L'acteur américain de 53 ans y incarnait un virologue à la recherche d'un remède.