Cette image va vous prendre la tête

Internet a déterré une nouvelle illusion d'optique. Après la polémique sur la véritable couleur de la robe bleue, voici le mystère de la robe et du miroir.

Vous vous souvenez de la polémique autour de la petite robe noire et bleue, qui avait déchiré la Toile en 2015? Mais siiii, rappelez-vous: certains voyaient cette robe bleue et noire, quand d'autres assuraient apercevoir une étoffe blanche et dorée.

Les internautes s'étaient largement lynchés sur la question, avant que des scientifiques ne viennent mettre leur grain et de l'ordre dans le débat: notre perception des couleurs est liée à la façon qu'a notre cerveau et nos yeux de fonctionner. CQFD.

Huit ans après que ce brûlant mystère a été dénoué, internet est certain d'avoir retrouvé sa «robe bleue New Era». Celle-ci se présente sous forme d'un cliché à l'atmosphère bien romantique: on peut y apercevoir une jeune femme essayant une robe de mariée dans une boutique. L'heureuse élue en question n'est autre que l'écrivain et comédienne Tessa Coates, qui a publié un cliché sur Instagram pour partager sa joie de future mariée avec ses followers.

De prime abord, l'on ne voit rien qui nous écorche les yeux ou qui serait susceptible de nous faire sursauter. Bon, mis à part les motifs floraux style Barbara Cartland qui ruinent le flow de la traîne. Ou le visage en gros plan dans l'espèce de «poster-fleur» en arrière fond.

MaisKezako? 👇 Petit zoom des familles. Oui, ça pixellise. Non, je ne sais pas ce que c'est.

Mais les internautes ont l'œil! Il ne leur a pas fallu beaucoup de temps avant de repérer un «glitch». Ou plutôt, un «bug dans la matrice», comme l'a malicieusement relevé la future mariée.

«Ceci est une vraie photo, pas photoshopée, pas un panorama, pas une photo en direct. Si vous ne voyez pas le problème, continuez à chercher, et vous ne pourrez pas l'oublier.» Instagram de Tessa Coates, @wheatpraylove

C'est en effet dans les miroirs que tout se passe. Alors que la jeune femme tient ses mains d'une certaine façon, la glace ne reflète pas la même position. Par deux fois.

Les miroirs ne sont pas d'accord 👇

Mais quelle sorcellerie est-ce là? Les différentes postures des bras nous plongent carrément dans une ambiance La Malédiction de la Dame Blanche. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes saisissent, tout tremblants, leur clavier:

«Comment est-ce possible ?!?! Miroirs magiques !?» réactions sur Instagram

«Que se passe-t-il dans le Black Mirror??» réactions sur instagram

«Toute cette séquence d'événements est à la fois absolument terrifiante et hilarante 🤣» réactions sur instagram

«Toute cette histoire était des montagnes russes. Je suis passée de OMG, tu es fiancée 🥳 à OMG tu es si belle 😍 à OMG, qu'est-ce qui se passe🤢» réactions sur instagram

Il y a même des détectives dans le lot: «Le miroir n'est pas là où vous pensez qu'il est» Elémentaire, mon Cher. instagram

Bon, y en a qui n'ont rien compris: «Je suis désolé si j'ai l'air d'un imbécile... Qu'est-ce que je suis censé regarder?! Quelqu'un peut me dire?» instagram

En contemplant sa photo étrange, Tessa Coates dit avoir été abasourdie.

«J'ai presque vomi dans la rue» Tessa, toujours dans la mesure.

La comédienne s'est précipitée à la boutique pour comprendre le phénomène. S'agissait-il de vrais miroirs? Des appareils photo sont-ils planqués derrière la vitre? La boutique appartient-elle à un voyeur? Le voyeur est-il un alien? Beaucoup trop de questions se sont bousculées dans sa tête.

La vérité

On vous rassure, il ne s'agit ni du résultat d'un sort de duplication raté, ni d'un photographe qui a eu la main lourde sur les retouches photo. Non, l'explication est bien plus boring technologique! La libération de nos neurones est venue d'un employé d'Apple:

La photo a été faite par un smartphone, qui a activé le mode rafale. Au moment précis où la caméra est passée dans son dos, Tessa a dû lever les mains et cela a donc créé une série d'images complètement différentes l'une de l'autre. Le téléphone a donc choisi d'assembler les différents clichés.

«C'est une décision prise par l'IA et elle a assemblé ces deux photos» Tessa

La comédienne a partagé un cliché sur lequel la ligne où les deux photos se rejoignent est encerclée.

Le téléphone a capturé des photos en rafale et en raison du mouvement du bras, il a combiné les images différentes. Instagram/@wheatpraylove

Alors, qui avait compris avant d'avoir toute l'explication?

