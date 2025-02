Vidéo: twitter

Kendrick Lamar a «tué» Drake malgré «les risques de procès»

Alors que son pire ennemi était en concert en Australie, le rappeur Kendrick Lamar a enflammé le Caesar Superdome de La Nouvelle-Orléans pour la mi-temps du Super Bowl. Voici tous les détails et son show en intégralité.

Dire que la prestation de Kendrick Lamar lors de la mi-temps du Super Bowl fut très attendue est un euphémisme. Quelques jours après l’avoir vu rafler 5 Grammy Awards, le monde entier se demandait s’il allait interpréter le morceau controversé dans lequel il étrille son pire ennemi, Drake. Spoiler: après avoir été teasé par Kendrick pendant les treize minutes qu’a duré son show, Not Like Us a bien été de la partie.

On le sait, la mi-temps est sans conteste le moment le plus chaud de la finale du Super Bowl. C’est là que les publicités sont les plus chères et que les téléspectateurs sont les plus attentifs. (Désolé, les sportifs.) Sans oublier que, pour un artiste, c’est à la fois le sommet d’une carrière et un immense défi. En gros, ça passe ou ça casse. L’année dernière, rappelez-vous, Rihanna s’était fait défoncer par les internautes.

Cruel? Sans doute. Mais ce sont les règles du jeu.

Les morceaux joués par Kendrick Lamar

GNX (Teaser) Squabble Off Humble DNA Euphoria Man at the Garden Peekaboo Luther (featuring SZA) All The Stars (featuring SZA) Not Like Us TV Off

Les invités

L’acteur Samuel L. Jackson (qui a présenté Kendrick en Oncle Sam)

De son côté, le génie du hip-hop savait très bien qu’un seul morceau était vraiment attendu par le grand public. Quelques minutes avant de lancer Not Like Us, il a fait monter astucieusement la tension en évoquant la guerre qui l’oppose à Drake.

Pour rappel, les deux géants sont au cœur d'une bataille musicale, mais également juridique: Drake a porté plainte contre sa propre maison de disques, Universal Music Group, qu'il accuse de l'avoir diffamé en diffusant un «récit faux et malveillant» lors de la promotion du morceau Kendrick Lamar (qui est lui aussi chez Universal).

La pique de Kendrick: «Je veux interpréter leur chanson préférée, mais vous savez qu'ils adorent intenter des poursuites» Kendrick Lamar, quelques minutes avant d'interpréter le morceau controversé Not Like Us.

Cette année, le show de Kendrick semble en grande partie épargné par la critique, hormis les grognements de quelques trumpistes mal dégrossis.

«Le spectacle de mi-temps que vous venez de regarder est clairement la réponse du régime aux gains historiques de Trump auprès des hommes noirs» L’ex-député républicain Matt Gaez, qui n’a pas été nommé ministre de la Justice à cause de ses scandales sexuels

Le show de Kendrick Lamar était propre, carré, sans scandale superflu ni problème technique. Trop lisse? Trop pro? Ou alors une grande réussite?

A vous de juger.

Voici le show en intégralité

Vidéo: twitter

