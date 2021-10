Ils se font appeler les Island Boys et ils font le buzz sur les réseaux sociaux. Image: instagram

Qui sont ces drôles de personnages qu’on voit partout sur Instagram?

L’une de leurs vidéos est devenue virale. Les «rappeurs», qui se surnomment Island Boys, font actuellement le tour des internets.

Depuis le week-end dernier, on ne parle que d’eux sur les réseaux sociaux. Mais pas pour les bonnes raisons. Ces jumeaux de 20 ans, originaires de Floride, souhaitent percer dans le monde du rap. Ils sont, malgré eux, la nouvelle piñata du web. Avec leur coupe de cheveux, leurs sourires forcés pour bien montrer qu'ils ont des dents en or, leur attitude malaisante et leur manière de «chanter», Flyysoulja et Kodiyakredd font rire les internets.

La fameuse vidéo... (à vos risques et périls)

Après l'avoir écoutée assidument, il faut avouer que c'est assez mauvais, voire inaudible. Pourtant, «I’m an island boy» risque de rester coincée dans votre tête. La chanson, si on peut appeler ça une chanson, a été reprise par des tiktokeurs et compte plus de 200’000 likes.

Moi, essayant de ne pas chanter «I'm an island boy» toutes les 15 secondes

Si vous ne voulez pas prendre ce risque, sachez que certains ont décidé d'en faire leur croix et de la porter. Tank Sinatra, «le Michael Jordan des mèmes» sur Instagram, suivi par 2,8 millions de followers, a affirmé: «C'est devenu la mission de ma vie de mourir sans jamais savoir à quoi ressemblent leurs voix.»

Tank Sinatra a peut-être raison. Pour votre bien (et celui de l'humanité), mieux vaut les observer de loin et prendre toutes les précautions possibles.

Pour ceux qui aiment vivre dangereusement, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous. Les deux rappeurs étaient invités dans le podcast No Jumper le 7 octobre pour discuter de leur carrière. On a regardé, mais on n'a pas tout compris.

