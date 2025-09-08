larges éclaircies17°
record

La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record

Vidéo: watson

Vous le reconnaissez?

Hafthor Julius Björnsson, connu pour son rôle emblématique dans Game of Thrones, a établi un nouveau record du monde au soulevé de terre, seulement un mois après avoir battu son précédent record.
08.09.2025, 20:5208.09.2025, 20:52
Il continue de soulever des montagnes. L’Islandais Hafthor Julius Björnsson, alias « Thor », a battu un record du monde lors des Championnats du monde de soulevé de terre 2025 à Birmingham, en Angleterre. A 36 ans, il a réussi à lever 510 kilos, un exploit qui semblait presque «facile», comme l’a souligné la communication de l’événement. C'est le poids d'un cheval de trait bien nourri.

Thor Björnsson dans le rôle de «la Montagne» dans Game of Thrones.
Thor Björnsson dans le rôle de «la Montagne» dans Game of Thrones.Image: HBO

Hafthor Julius Björnsson mesure 2,05 mètres pour plus de 140 kilogrammes. Ce géant du Nord est surtout connu pour son rôle dans la série culte Game of Thrones, où il incarnait le redoutable chevalier Gregor Clegane. Surnommé «La Montagne» pour son allure imposante, ce sobriquet lui colle désormais à la peau, que ce soit à l’écran ou dans le monde du sport.

Le gaillard pratique le sport de force depuis de nombreuses années. En 2018, il a été sacré homme le plus fort du monde, une performance qu’il a réitérée il y a à peine un mois en établissant le dernier record du monde de soulevé de terre en compétition, avec 505 kg. A l’époque, ça semblait lui poser beaucoup plus de problèmes qu'aujourd'hui.

Le précédent record:

La Montagne de «Game of Thrones» pulvérise un record

Pour Björnsson, ce nouveau triomphe confirme un statut de légende vivante du strongman. Il a laissé entendre que «le ciel est sa limite» et qu’un objectif à 550 kilos n’était pas exclu. De quoi alimenter encore un peu plus le mythe de «La Montagne», capable d’écraser records et adversaires avec une aisance impressionnante. (réd)

Gorges du Seyon dans le canton de Neuchâtel
1 / 5
Gorges du Seyon dans le canton de Neuchâtel

Les Gorges du Seyon relient la Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
source: googlemap
Cardi B s'est transformée en vendeuse de rue
