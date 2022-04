La reine Elizabeth a maintenant une Barbie à son effigie

A l'occasion des 70 ans de règne de la reine et de son anniversaire, qui seront tous deux fêtés cet été, une poupée Barbie de collection a été lancée ce jeudi à son effigie.

Ce jouet de collection fait partie d'une série lancée par Mattel, afin de rendre hommage aux figures féminines du monde. Image: creations.mattel.com

Avis aux fans de la famille royale (mais surtout de la reine), la société américaine Mattel a dévoilé, jeudi, une Barbie à l'effigie de la reine Elizabeth, rapporte BFM TV. Ceci en l'hommage à son anniversaire et à ses 70 ans de règne, aussi appelé le jubilé de platine.

La poupée Barbie fait partie d'une série appelée la «Tribute Collection», lancée en août dernier et rendant hommage aux figures féminines ayant marqué l'Histoire. La poupée à l'effigie de la reine fait suite à celle de Lucille Ball, célèbre actrice américaine devenue une icône dans les années 50 et 60 et décédée en 1989.

Pas de hasard

Appelée Queen Elizabeth, le jouet de collection est très proche de la réalité. Et pour cause, rien n'a été laissé au hasard, pas même son packaging: elle est emballée dans son propre modèle de la salle du trône de Buckingham Palace.

Image: creations.mattel.com

Habillée d'une robe semblable à celles que la vraie reine a portées dans les portraits tout au long de sa vie, le moindre petit détail y est parfaitement représenté. On peut notamment y voir ses médaillons de l'Ordre de la famille royale.

Le 20 avril, la famille royale a partagé sur Twitter une photo de la reine prise le mois dernier, selon eux, souhaitant ainsi un joyeux anniversaire à Elizabeth. On la voit accompagnée de ses poneys du Royal Windsor Horse Show, un spectacle auquel la reine assiste chaque année depuis longtemps. (sia)