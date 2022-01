Elle non plus, elle n'en revient pas. netflix / watson

Série

Bad news: Emily in Paris va nous saouler encore très longtemps

Les amateurs de septième art sont en PLS. Netflix a annoncé non pas une, mais deux saisons supplémentaires d'Emily in Paris. Quand est-ce que ça va s’arrêter?

Alors que nous faisons face à de nombreuses difficultés en ce mois de janvier, entre Omicron, veganuary, le froid, tout ça, Netflix en remet une couche. Sur Twitter, la plateforme de streaming qui fait TOUDOUM a annoncé DEUX saisons supplémentaires de sa série Emily in Paris. Deux d'un coup. Bim.

Sous le tweet, certaines personnes ont l'air de s'en réjouir. Je pense que ces gens n'ont regardé que les deux premiers épisodes de la première saison. Ou que la bande-annonce. Ou qu'ils se sont trompés de show.

D'autres internautes, qui partagent une définition plus stricte de ce qu'est une bonne série ou qui savent à quoi ressemble Paris dans la vraie vie, sont moins enthousiastes.

Comme cette personne, par exemple.

Netflix n'a pas encore annoncé quand il faudra se taper ces deux saisons supplémentaires de «I love cwoissant, hihi!». Le jeu d'acteurs sera-t-il moins médiocre? Y aura-t-il un papier qui traîne par terre à Paris? D'autres personnages qui boivent et qui fument viendront-ils grossir les rangs des clichés français?

Croisons les doigts pour qu'au moins, Emily nous vende un peu plus de rêve en se débarrassant d'Alfie (qui mérite mieux) et en se tapant Gabriel, au mépris de son «amitié» pour Camille. (Oui, je me suis farci la saison deux pendant les Fêtes, vivement qu'on sache quel tournant va prendre sa petite vie parisienne si full of rebondissements.)

