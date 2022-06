Le personnage incarné par Lee Jung-jae, la star de Squid Game, sera de retour lors de la saison 2. netflix

Squid Game revient pour une saison 2 mais ne vous enflammez pas trop

Netflix a annoncé sur Twitter que la série sud-coréenne au succès fulgurant sera de retour pour une seconde saison, mais il faudra s'armer de patience.

Netflix a publié dimanche 12 juin un visuel de la fameuse poupée du jeu «1, 2, 3 soleil» et une lettre du créateur de la série phénomène aux 111 millions de visionnages en 27 jours, Hwang Dong-Hyuk.

«Il a fallu 12 ans pour créer la première saison de Squid Game, mais il n'a fallu que douze jours pour qu'elle devienne la série Netflix la plus populaire. En tant que scénariste, réalisateur et producteur, je tiens à remercier les fans du monde entier. Merci d'avoir regardé et aimé notre série.» Le cinéaste Hwang Dong-Hyuk.

La lettre de Hwang Dong-Hyuk dévoile plusieurs informations concernant le retour de certains personnages: le héros de Squid Game Seong Gi-hun (n°456), incarné par Lee Jung-jae, sera de retour. Idem pour Hwang In-ho, l’agent masqué (Lee Byung-hun). On découvrira également le petit ami de Young-hee, l'effrayante poupée animatronique du jeu «1, 2, 3 soleil», ce qui laisse penser qu'il y a aura à nouveau un bon paquet de morts.

Aucune date n'a été annoncée mais d'après les médias spécialisés, la deuxième saison ne sortira pas avant... Halloween 2024. Dans une interview accordée à IndieWire, Hwang Dong-Hyuk explique: «Pour l’instant, je n’ai qu’un scénario général, je suis en train de structurer l’histoire et les nouveaux jeux. Il faut maintenant que je formalise les choses de manière plus détaillées.»

Sans compter qu'il travaille sur un autre projet en parallèle, une satire pour se moquer du succès mondial de sa série Squid Game, baptisée The Best Show on the Planet.

Le youtubeur MrBeast reproduit «Squide Game»

