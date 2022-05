Un acteur de «Sex Education» devient le nouveau Doctor Who

«Je suis profondément honoré, plus qu'excité et bien sûr un peu effrayé. Ce rôle et cette série signifient beaucoup pour tant de personnes dans le monde, y compris moi-même. Chacun de mes prédécesseurs, tous incroyablement talentueux, ont géré cette responsabilité et ce privilège uniques avec le plus grand soin. Je ferai tout mon possible pour faire de même.»

Ncuti Gatwa