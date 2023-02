Schwarzie is back (sur Netflix)

«Partout où je vais, on me demande quand je ferai de nouveau une grosse comédie d'action à la «True Lies». Eh bien voilà, c'est fait. «Fubar» vous bottera les fesses tout en vous faisant rire – et pas seulement pendant deux heures. Vous aurez une saison entière. Ce fut une joie de travailler avec Nick, Skydance et Netflix pour donner à mes fans exactement ce qu'ils attendent.»