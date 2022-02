Série

«Plus belle la vie», nos «Feux de l'amour» à la française, c'est fini

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les vieux feuilletons français qui semblaient indéboulonnables. Au revoir, «Plus belle la vie».

On tire la prise, on débarrasse les tables du Mistral (les vrais savent) et on quitte Marseille. Selon Le Figaro, «Plus belle la vie» est morte. Lancée en 2004, la série s'arrête après plus de 17 ans d'antenne et environ 4632 épisodes selon le magazine Télé 2 semaines, un programme tv imprimé encore sur du vrai papier d'arbre.

On hésite entre être choqués que la série s'arrête et être choqués d'avoir été choqués en l'apprenant. Car même si le scénario a souvent eu l'air d'avoir été écrit par un type bourré ou un enfant de 8 ans (ou les deux), on est tous restés crochés à un moment de notre vie sur la série diffusée sur France 3 (sauf ma collègue Marie-Adèle, mais elle, elle aime regarder des gens mourir de faim sur des poteaux dans «Koh-Lanta», la sadique).

Grosse claque de nostalgie

C'était un peu notre «Oh Ridge, je t'aime!» «Mais Brooke, tu sais bien que notre amour est impossible...» avec un peu moins de drama, tout de même, et une petite dose d'exagération marseillaise qui fait plaisir. La musique, elle, aurait mérité un Grammy Award, avec ses paroles d'une profondeur abyssale. Enfin, le générique d'origine parce qu'après, c'est un peu parti en sucette.

«Plus belle la vie», dans ses belles années, c'était tout de même 5 millions de téléspectateurs à suivre les aventures d'un quartier de Marseille sur France 3. Avec, parfois, des pics d'audience grimpant à 6,8 millions (soit la population de la Suisse au début des années 1990, un chiffre tout à fait respectable).

Mais les téléspectateurs, de moins en moins nombreux, ont poussé la production à faire harakiri à la fin de cette saison. Une baisse sans doute liée à la diffusion, plus ou moins à la même heure, d'«Un si grand soleil» sur France 2, une série niaise et française qu'elle est super à regarder aussi. Au revoir «Plus belle la vie», RIP petit ange parti trop tôt.

