Si vous cherchez cette fontaine à New York, sachez qu'elle n'existe pas puisque le générique a été tourné à Burbank, en Californie. Warner Bros.

Voici l’histoire derrière la chanson de Friends

Vous vous demandez ce que raconte le générique de la plus célèbre des sitcoms ou comment la chanson a été créée? Enfilez vos gilets en jeans, on retourne dans les 90's. We'll be there for you.

Chandler Bing, n'est plus. Samedi 28 octobre 2023, les fans de Friends apprenaient le décès de Matthew Perry, la star la plus drôle et cynique de Friends. Le comédien a été retrouvé inconscient dans le jacuzzi de sa villa, située dans les hauteurs de Los Angeles. C'est son assistante qui l'aurait retrouvé et aurait immédiatement contacté le service d'urgence. L'acteur, qui luttait depuis de nombreuses années contre ses addictions, se serait noyé.

Comme tous les gens qui ont aimé la série, il est fort possible que vous ayez relancé le show sur Netflix et qu'aux premières notes du générique, vous vous soyez mis à chanter:

«Nanana… told you that's gonna be this wéééé…» Moi, à 17 ans devant mon écran cathodique.

Un générique d'ouverture mémorable, avec sa musique sur laquelle il fait bon taper des mains, ses parapluies, son canapé, cette fontaine dans laquelle nos six amis finissent par tomber, avant que Monica n'éteigne la lampe.

Eh bien sachez que la chanson I'll Be There for You du groupe The Rembrandts est un vrai plaidoyer sur la trentaine et la désillusion sentimentale et professionnelle, mais surtout une ode à l'amitié.

Personne ne t’avait prévenu que la vie serait comme ça.👏

♪

Ton boulot est nul, pas de thunes et pas d’amour non plus.

♫

C’est comme si tu étais toujours deuxième.

♬

Quand ç’n’a pas été ton jour, ta semaine, ton mois, ni même ton année, mais...

♪

Je serai là pour toi.

(Quand la pluie se mettra à tomber)

♬

Je serai là pour toi.

(Comme je l’ai été auparavant)

♫

Je serai là pour toi.

(Comme tu l'as été pour moi)



Alors oui, c'est un peu niais, mais il faut savoir que Friends est une série feel good et que son générique est comme une comptine face à la morosité, un doudou qui rassure.

Anatomie d'un tube

I'll Be There for You a été coécrite par les producteurs de Friends, David Crane et Marta Kauffman, ainsi que par le mari de Marta Kauffman, le compositeur Michael Skloff et l'auteur-compositeur Allee Willis. Le morceau a été initialement proposé aux groupes de rock They Might Be Giants et R.E.M. avant que ce soit finalement The Rembrandts qui s'en charge. Un duo américain de rock alternatif, formé en 1989 et composé de Danny Wilde et Phil Solem.

Le clip, avec les «Friends» dedans👇

Tout est parti du mari de Martha Kauffman, directeur musical de la série, qui, au moment de monter dans la voiture pour récupérer leur fille de 5 ans, a allumé l’autoradio. Paperback Writer des Beatles est alors diffusé sur les ondes et c'est le déclic. Michael Skloff réalise que ce qui se dégage de cette chanson correspond à ce qu’il a ressenti en lisant le scénario de Friends. Il va donc utiliser les sonorités pop des années 1960 pour écrire le thème d’ouverture de Friends. Le scénario de la série étant centré sur l’amitié, il pense à la phrase «I’ll be there for you» (je serai là pour toi) pour le refrain.

Le thème de la série durait moins d'une minute et avait été composé spécifiquement pour le générique. La suite a été réenregistrée sous forme de chanson pop de trois minutes et neuf secondes. Un animateur radio, qui avait pris la peine de faire une boucle avec la version courte, a donné l'idée d'en faire une version longue. Au moment de sa diffusion sur la station de radio WLAC Star 106, elle est devenue si populaire qu'il a fallu l'intégrer sur l'album des Rembrandts au dernier moment et la sortir en single.

Clap clap clap clap 👏

Le célébrissime clappement de main n’était pas prévu à la base. Dans la version originale, c’est la batterie qui remplissait ces quatre temps. Cependant, lorsque les producteurs ont créé la version télévisée du générique, ils ont réalisé qu'il leur manquait un truc.

Michael Skloff et l’ingénieur du son ont dû rapidement improvisé avec des claquements de mains que l'ont doit aux spectateurs venus assister au tournage. Michael Skloff s’apercevra que les 300 spectateurs présents frappaient quatre fois des mains, pile quand il fallait, pendant la chanson d’ouverture. Un moment qui l'a époustouflé et qu'il a finalement choisi de garder.

«Ce qui semble être quelque chose d’insignifiant est devenu une signature de la chanson» Michael Skloff

Voilà, maintenant vous pourrez briller en société à chaque fois que vous entendrez la chanson, heureux et à moitié ivre.

...Et maintenant, rions: