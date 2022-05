«Gna-gna-gna, je suis une garce.» netflix

Série

Si Christine Quinn quitte Selling Sunset, je mange mon sac Chanel

Ok, c'est pas vrai, j'ai pas de sac Chanel et en plus, je suis végane. Mais sans Christine Quinn dans Selling Sunset, la série n'a plus d'intérêt.

Christine Quinn a prouvé qu'elle était un véritable personnage de télé-réalité détestée et détestable. C'est la Maeva Ghennam d'outre-Atlantique.

Comment ne pas être obsédé par quelqu'un qui, pour son mariage, prévoit des cygnes, un wedding cake ensanglanté et de la neige au milieu de Los Angeles? Mi-Barbie, mi-Cruella d'enfer, j'admire sa façon de se pavaner dans des maisons luxueuses en portant des talons Louboutin de quinze centimètres de haut alors qu'elle est enceinte de neuf mois.

«Alors là, c'est le salooooon...» netflix

J'aime son snobisme quand elle fait visiter une maison à dix millions de dollars en disant que c'est «mignon comme tout». Et que dire de sa passion pour le botox et la chirurgie? Un jour, on la voit avec le visage tout gonflé, le lendemain, elle a la peau toute tirée (et elle n'a que 33 ans). Fascinante créature.

Merci le jus de citron tous les matins! Image: netflix

Christine Quinn a contribué au succès de Selling Sunset. Cette télé-réalité diffusée sur Netflix en cinq saison suit la vie du groupe Oppenheim, une agence immobilière vendant certaines des villas les plus grandes et les plus luxueuses de LA. Et pour vendre des maisons à plusieurs millions de dollars, rien de mieux que des filles grandes et minces perchées sur des talons aiguilles. La quatrième saison est sans aucun doute la plus dramatique, la plus riche en potins et la plus glamour qui soit.

La bande-annonce de Selling Sunset, saison 4👇

Vidéo: watson

Et c'est notamment grâce à Christine qui assume son statut de méchante avec un aplomb déconcertant. Elle est comparé par les fans à Regina George dans Mean Girl... en plus botoxée. Elle fait elle-même référence au film dans la saison 4 et ne s'est pas gênée pour dire à certaines de ses collègues ce qu'elles devaient porter ou non.

Le genre de compositions florales qu'elle envoie à une «amie» pour la féliciter de ses fiançailles auxquelles elle n'est pas invitée. netflix

Tiens, parlons-en de ses looks: Christine aime se faxer dans des vêtements sexy, ose le total look Louis Vuitton, Versace ou encore Balenciaga. Ses tenues empêchent tous les autres membres du casting de briller. Sa condescendance et sa mesquinerie apportent du relief à la bienveillance qui entoure le groupe des filles qui ont décidé de l'exclure. Sans elle, le show se serait sûrement arrêté à la saison 3.

Christine Quinn dans une tenue «casual» pour aller au travail. Image: netflix

Mais après des mois de rumeurs, il semblerait que son temps au sein du groupe Oppenheim soit officiellement terminé. Une autre agente immobilière, Emma Hernan, avec qui elle est particulièrement en froid à cause d'un mec, a affirmé que Christine avait tenté de soudoyer l'une de ses clientes avec 5000 dollars pour qu’elle ne retravaille plus jamais avec elle (ce que Christine a démenti). En tout cas, sur le site Web du groupe O, son profil n’existe plus.

Même en la voyant maman, on a de la peine à être attendri. netflix

Pour ceux que ça inquiète (va-t-elle devoir pointer au chômage?) vous vous doutez bien que la reine des garces a trouvé un moyen de rebondir. Elle a expliqué sur les réseaux sociaux qu’elle et son mari, Christian Dumontet, ont lancé RealOpen, une société qui permet d’acheter et de vendre des maisons via la crypto-monnaie.

La sortie de Christine de la série marque un tournant majeur et il est difficile d'imaginer une saison 6 sans elle. Rien n'a été confirmé par Netflix, mais il y a fort à parier que le soleil commence à se coucher sur Selling Sunset.

Dubaï, l'une des destinations préférées de Christine Quinn 1 / 19 Dubaï la magnifique

Comme c'est pratique...