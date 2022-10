Bobby Cannavale prend au pied de la lettre ces menaces incessantes. Image: Netflix

Série

Netflix: «The Watcher», des voisins voyeurs pour une série tendue

On se remet à peine de la série Dahmer que son créateur Ryan Murphy nous en concocte déjà une nouvelle: «The Watcher».

Nora, jouée par Naomi Watts (Mulholland Drive) et Dean Brannock, interprété par Bobby Cannavale (aperçu dernièrement dans Blonde) découvrent, avec leurs enfants Ellie et Carter, les plaisirs des suburbs, dans le quartier chic de Westfield, dans une maison qui les font rêver. Une famille heureuse et épanouie. Mais si le coin est réputé pour être l'un des plus sûrs des Etats-Unis, une mystérieuse lettre atterrit dans la boîte aux lettres: un «observateur» aurait la tribu Brannock à l'œil. Des menaces sont proférées et le mystérieux harceleur est bien décidé à faire fuir cette famille, en décrivant comment il (ou elle) lui est possible de suivre les mouvements dans la maison.

Les lettres se suivent et terrifient les Brannock. Image: Netflix

Le voisinage du 657 Boulevard est des plus étranges et insiste sur l'importance des traditions ancestrales et du mot «voisin». Une secte entre voisins? Sont-ils tous liés, même la police? Les Brannock sentent la moutarde leur monter au nez à force de voir ces courriers se succéder. Et ce n'est pas tout, des morceaux de musique qui s'enclenchent tout seuls et des indices de sacrifices humains. Charmant.

Menaces manuscrites incessantes

The Watcher est ce genre de récit intimidant qui vous attrape par le cou et vous extrait le froid rapace d'une tension grandissante. Dean, martyrisé par les mouvements incessants dans sa maison, tente de jouer les durs et de modifier la bâtisse pour répondre aux menaces manuscrites.

Comme une allégorie du show, la maison offre différents points de vue et des fenêtres sur une communauté au visage protéiforme. The Watcher, sous ses différents angles et personnages étranges aux intentions mystérieuses, est le parfait morceau pour un «binge watching» sériel. Ryan Murphy et Ian Brennan, les deux créateurs resserrent le cadre et retracent le délire dans lequel la famille Brannock est empêtrée. On se laisse rapidement happer par les histoires et les montées d'adrénaline quand le courrier est récupéré. La série est une forme d'exultation perverse et continue d'un individu frustré de voir son quartier transmuer. Un jeu de pistes grisant à suivre et à décortiquer.

L'exécution est bonne, la machine ne surchauffe jamais et la tension est riche. Dean, angoissé jusqu'à aligner les nuits blanches et les litres de café, en perd la boule et transmet cette peur graduelle. Bobby Cannavale est excellent, précieux dans le ton humour noir et horreur, pétrifié par le moindre bout de papier. Mais il est surtout ce père surprotecteur avec sa fille, qu'on pourrait presque claquer à force de remarques.

Nora (Naomi Watts, à dr.) et Karen (Jennifer Coolidge, la fameuse maman de Stifler dans American Pie), son amie un peu barrée. Image: Netflix

Une histoire vraie

L'histoire est d'autant plus glauque qu'elle est tirée d'une histoire vraie. En novembre 2018, le New York Magazine a publié «The Watcher». Le papier racontait l'histoire vraie d'une famille du New Jersey traquée par un mystérieux auteur de lettres - une histoire rocambolesque qui n'est toujours pas close. Ian Brennan et Ryan Murphy l'adaptent et torchent une mini-série qui plaît par son rythme sous tension, densifiée par la bande-son de Morgan Kibby et David Klotz, ce dernier ayant collaboré sur celle de American Horror Story.

Une partition solidement menée où Murphy impose sa patte et injecte du trouble grinçant: celui de se sentir espionné à tout moment. Le spectateur s'avance et s'enfonce, avec la famille Brannock, dans ce sentiment d'être constamment prisonnier d'un malaise. Les ragots autour de cultes, de sang neuf à faire couler et ces étranges obsessions sont compulsées dans un scénario déconcertant. La force de The Watcher réside dans cette menace invisible (mais présente), d'être vu par des inconnus sans pouvoir les stopper.

La série est disponible en intégralité sur Netflix depuis le 13 octobre.