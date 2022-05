Les fans devront dire au revoir à «Plus belle la vie» en novembre

«Ce jeudi 5 mai 2022, la direction de France Télévisions a annoncé aux équipes, à Marseille, que cette saison serait la dernière. Plus belle la vie conclura ainsi son long parcours à l'antenne en novembre 2022. Ce feuilleton, pionnier et emblématique, est devenu la série française quotidienne la plus longue de l'histoire et une marque forte de France 3.»

Communiqué du groupe public