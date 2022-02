Série

Aya Nakamura citée dans une célèbre série américaine

La chanteuse fait une apparition dans Bel-Air, série produite par Will Smith et reboot de la légendaire série Le Prince de Bel-Air, dans laquelle ce dernier a joué dans les années 1990.

Aya Nakamura s'incruste dans la série reboot Bel-Air produite par Will Smith. image: montage watson

Peut-on dire qu'Aya Nakamura fait ses premiers pas en tant qu'actrice aux Etats-Unis? Probablement pas. Néanmoins, elle a bel et bien été citée lors d'un épisode de Bel-Air, rapporte BFMTV.

En plus d'avoir été cité par la série produite par Will Smith, Netflix avait également surfé sur le succès de l'artiste en reprenant l'un de ses morceaux phares, Djadja, dans la bande-annonce de la saison 2 d'Elite.

Dans cette séquence, Aya Nakamura s'incruste aux côtés d'autres grands noms de l'afrobeat tel que Fuse ODG ou encore Burnay Boy, notamment connu pour ses morceaux On The Low et Ye, explique mouv.fr. Aya Nakamura a subtilement réagi à cette information en retweetant l'extrait qui l'a mentionnait. 👇

Montée au rang de star internationale

La chanteuse n'est plus seulement une icône française. Elle a notamment été nommée au BET Awards aux Etats-Unis, l'année dernière, mais n'a pas gagné. C'est, d'ailleurs, à Burna Boy qu'est revenu le prix.

Depuis le succès de son deuxième album, Nakamura sorti en 2018, Aya Nakamura n'a cessé de charmer le public outre-Atlantique. Son tube planétaire Djadja est notamment apparu dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par Madonna ou encore l'artiste Sam Smith.

Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danioko, a d'ailleurs été citée dans la liste des quinze talents européens à suivre publiée par le New York Times en 2019, explique BFMTV. En 2020, la chanteuse avait été affichée en plein Times Squares à New York. (sia)