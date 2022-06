Série

Ces 6 spin-offs Game of Thrones sont prévus

Le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon est prévu pour août. Cependant, d'autres projets GoT sont en cours.

Fin mars, il a été annoncé que le spin-off Game of Thrones House of the Dragon commencera le 21 août 2022. C'est à peine deux semaines avant la diffusion de l'autre série fantastique tant attendue: Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir.

Cependant, House of the Dragon n'est pas le seul spin-off de GoT que les fans peuvent attendre avec impatience. Entertainment Weekly annonce quatre autres spin-offs de la série à succès HBO qui sont déjà en cours de planification.

Deux autres préquelles, The Long Night et Flea Bottom, ont été annulées. Un pilote mettant en vedette Naomi Watts a été filmé pour The Long Night avant qu'il ne soit mis à la poubelle. Quant à Flea Bottom, la série censée donner un aperçu de la vie dans le bidonville de King's Landing, elle a aussi été annulée.

House of the Dragon

House of the Dragon raconte l'histoire de la Maison des Targaryen et se déroule environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones. La série se concentre sur la guerre civile entre deux factions rivales de la Maison des Targaryen. La première saison se compose de dix épisodes et est basée sur le roman de 700 pages de George RR Martin Fire & Blood, qui a été publié en 2018. L'auteur est impliqué dans la série en tant que producteur.

Les premières images:

1 / 14 Game of Thrones House of the Dragon source: hbo

Distribution:

Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen

Emma D'Arcy dans le rôle de Rhaenyra Targaryen

Paddy Considine dans le rôle de Viserys Targaryen

Olivia Cooke dans le rôle d'Alicent Hightower

Rhys Ifans dans le rôle d'Otto Hightower

Steve Toussaint dans le rôle de Corlys Velaryon

Eve Best dans le rôle de Rhaenys Velaryon

Sonoya Mizuno dans le rôle de Mysaria

Graham McTavish dans le rôle de Ser Harrold Westerling

Jefferson Hall dans le rôle de Tyland Lannister/Jason Lannister

En Suisse, House of the Dragon sera diffusé sur Sky.

La bande-annonce:

The Sea Snake

Steve Toussaint joue Corlys Velaryon (The Sea Serpent) dans House of the Dragon. Bild: hbo

Ce spin-off parle de Corlys Velaryon, également connu sous le nom de «serpent de mer». Il est le plus grand marin de l'histoire des Sept Couronnes. The Sea Snake est une préquelle de House of the Dragon et suit le jeune Corlys Velaryon dans ses voyages de découverte vers des terres au-delà de Westeros. Il est le premier homme des Sept Royaumes à voyager directement au-delà de Qarth jusqu'au Royaume d'Or de Yi Ti.

Au cours de ses voyages, il acquerra tant de richesses exotiques qu'il deviendra l'homme le plus riche de Westeros et donc une figure centrale de la politique royale.

Corlys Velaryon est joué par Steve Toussaint dans House of the Dragon. On ne sait pas encore qui jouera le rôle dans The Sea Snake.

Ten Thousand Ships

Nymeria menant une flotte à Westeros. image: gameofthrones.fandom.com

Ten Thousand Ships se déroule environ 1000 ans avant les événements de Game of Thrones et parle de la princesse Nymeria, ancêtre des maisons Martell et Dayne. Nymeria a conquis et gouverné Dorne, l'une des neuf régions qui composent les Sept Royaumes.

Nymeria Sand, l'une des huit filles bâtardes d'Oberyn Martell (alias Sand Serpents).

Le titre de la série vient d'une action militaire au cours de laquelle Nymeria a ordonné que ses propres navires soient brûlés après que son armée ait voyagé d'Essos à Dorne et n'ait pas pu faire demi-tour.

George RR Martin a confirmé que c'est la scénariste Amanda Segel qui sera aux commandes. Elle a déjà livré quelques brouillons du script, ce qui devrait faire avancer la série.

Dunk & Egg

Dunk & Egg se déroule 90 ans avant Game of Thrones. Les livres du même nom parlent du chevalier Dunk (Ser Duncan le Grand) qui devient le Lord Commander de la Kingsguard et de son écuyer Egg, le futur souverain des Sept Royaumes: Aegon V Targaryen. C'était le grand-père de Daenerys.

George RR Martin écrit sur son blog que la série sera fidèle aux livres. La première saison est basée sur The Hedge Knight. Le titre de la série n'est pas encore connu, mais elle ne s'appellera certainement pas Dunk & Egg, sinon elle pourrait être confondue avec une sitcom, comme l'écrit le prolifique George RR Martin. Pour l'anecdote, un titre possible serait: A Knight of the Seven Kingdoms.

The Golden Empire

The Golden Empire est une série animée. On n'en sait pas encore grand-chose, mais George RR Martin a écrit sur son blog que «les choses bougent très vite et j'adore, j'adore, j'adore certains des concepts artistiques que je vois.» Et plus loin: «Je pense que les graphismes et l'animation seront tout simplement magnifiques.»

La série se déroule à Yi Ti, une région à l'est du continent d'Essos, pratiquement inexistante dans Game of Thrones.

Il existe d'autres séries animées GoT au stade de la planification, mais rien n'est encore connu à leur sujet.

Jon Snow

Vendredi 17 juin, le très bien informé The Hollywood Reporter a annoncé le retour de Jon Snow, dans une série dédiée.

Si peu d'informations ont circulé, le média spécialisé a tout de même attesté que l'emblématique personnage serait à nouveau interprété par Kit Harington.

Le récit de ce sixième spin-off devrait s'ancrer juste après les événements survenant à la fin de la série GoT.

