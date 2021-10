Divertissement

Série

Family Business: Denis Brogniart, Jonathan Cohen et des champignons



Image: netflix capture d'écran

AH! Denis Brogniart dans un trip 🍄 avec Jonathan Cohen

Le présentateur de Koh-Lanta a fait une apparition surprise dans la série «Family Business».

La troisième saison de la série française est diffusée depuis le vendredi 8 octobre sur Netflix. Même si elle s’avère décevante, avec un scénario poussif, Jonathan Cohen réussit à nous faire rire, notamment quand il avale un champignon hallucinogène.

Après avoir vu un pénis long comme le bras et doté d’un œil, Josef, son personnage, se retrouve au conseil de Koh-Lanta face à son ex-femme, le nouveau copain de celle-ci et ses trois enfants. Denis Brogniart et sa chemise en jeans sont également présents. Josef, foulard de l’équipe jaune autour du bras, nage en plein délire. Il est en mauvaise posture face à ses «coéquipiers». Denis dépouille les bulletins de vote, comme il le fait si bien dans l’émission diffusée actuellement sur TF1 (même si la qualité du papier n’est pas la même).

Image: netflix capture d'écran

L’équipe a décidé d’éliminer Josef. La parodie est parfaite: son nom est écrit au moins deux fois avec la mauvaise orthographe. S’ensuit alors une discussion autour de l’expression «fendre la bûche», et Denis, se parodiant lui-même, lâche un AH! à peine surjoué.

L’animateur a évoqué le tournage dans un post Instagram en posant cette question: «faut-il fendre la bûche?!!!!»

Alors? Faut-il fendre la bûche? Oui, j'aime la forêt. Non, je préfère piquer d'ail le gigot.

