Aleida Trujano, l'une des trois sœurs, interprétée par Maite Perroni. netflix

«Triptych» sur Netflix: un thriller inspiré d'une incroyable histoire vraie

A peine sortie et elle cartonne déjà sur la plateforme de streaming. Cette série mexicaine, inspirée d'une histoire vraie, nous plonge dans l'histoire de trois sœurs et rappelle que la science peut être dangereuse si elle est utilisée à mauvais escient. Voici ce qu'on en a pensé.

Depuis le 22 février, les binge watchers du dimanche ont une nouvelle série Netflix à se mettre sous la dent. Triptych (Triada en espagnol) est un thriller mexicain, réalisé par Laeticia Lopez Margalli et inspiré d'une histoire vraie assez folle qui s'est déroulée aux Etats-Unis, entre 1960 et 1980.

La bande-annonce (qui n'existe qu'en espagnol, lo siento):

Vidéo: watson

1,2, 3

Le premier épisode commence par des coups de feu. Aleida Trujano semble avoir perdu la raison. Elle prend sa psychiatre, Julia Batiz, en otage, sur le toit d'un immeuble de Mexico. Mais la doctoresse ne semble pas surprise devant cet acte: les deux femmes savent exactement de quoi il s'agit.

Les forces de l'ordre finissent par intercepter Aleida. Les snipers lui tirent dessus, elle s'effondre au sol. Lorsque la police scientifique arrive sur place, l'une des employées, Rebecca (Becca de son surnom), s'avance vers le corps, tourne le visage de la victime et se rend compte qu'il est identique au sien. Aleida sera ensuite transportée à l'hôpital. Elle décède peu de temps après, selon les médecins.

Aleida a-t-elle réellement perdu la tête? netflix

Becca se lance alors une traque effrénée pour comprendre qui est cette femme. Elle effectue un test ADN et découvre qu'Aleida est bel et bien sa sœur jumelle. Elles ont toutes les deux été adoptées à leur naissance. L'enquête avance et Rebecca découvre qu'elles ne sont pas des jumelles, mais des triplées. Une information qui la bouleverse, mais qu'Aleida connaissait déjà: elle aussi investiguait sur leur histoire avant sa mort. Qui sont-elles et surtout, pourquoi les a-t-on séparées? C'est ce que nous allons découvrir.

La première rencontre entre Tamara (à gauche) et Rebecca (à droite). netflix

Ne faites confiance à personne

Dès les premières minutes, on est plongé dans une intrigue qui tient en haleine jusqu'à la fin. Qui ment? Qui dit la vérité? Et surtout, à qui peuvent-elles réellement faire confiance? Un twist en particulier surprend et reste dissimulé jusqu'à la fin de la série. Au fil des épisodes, on se demande même si l'histoire de ces sœurs n'aurait pas une origine surnaturelle...

Certaines scènes sont un peu surjouées, mais dans l'ensemble, ça ne dérange pas. Les 8 épisodes de quelque 45 minutes se dévorent en quelques jours. Aleida, Tamara et Rebecca sont touchantes, un peu perdues dans leur vie et pour cause: grandir loin l'une de l'autre les a profondément affectées (et ça se ressent). Avis à tous celles et ceux qui sont proches de leurs frères et sœurs: vous aurez probablement un pincement au cœur.

Le bémol de la série? La fin, qui semble avoir été bâclée. Certains éléments auraient mérité que l'on s'y attarde plus longtemps. Mais au-delà de ces frustrations scénaristiques, Trypitich est idéale à binge watcher le dimanche soir, lorsque la bise souffle dehors.

La partie qui suit contient des spoilers. Seuls les plus curieux sont invités à continuer la lecture.

Un thriller inspiré d'une histoire vraie

Ce thriller est inspiré de faits réels. C'est le réalisateur Tim Wardle qui s'empare en premier de l'histoire et sort, en 2018, le documentaire Three Identical Strangers (Trois étrangers identiques) qui raconte la vie d'Edward Galland, David Kellman et Robert Shafran, des triplés adoptés à l'âge de 6 mois dans des familles différentes.

A 19 ans, les trois frères découvrent leur existence respective. Leurs retrouvailles sont suivies d'une autre découverte troublante, comme le rappelle notamment BFMTV: leur séparation à la naissance faisait partie d'une expérience polémique sur l'inné et l'acquis, entamée dans les 1960 par le psychanalyste Peter Neubauer.

Quelques années plus tard, Eddy Galland met fin à ses jours après de longues années de dépression.

Toujours selon BFMTV, le centre d'études de Peter Neubauer a fini par fusionner avec le Jewish Board, une organisation new-yorkaise spécialisée dans la santé mentale. Les notes d'évaluation du psychiatre ont alors été transmises à David Kellman et Robert Shafra, deux autres docteurs. Elles ne contenaient cependant aucune explication sur les travaux du docteur ni sur les conclusions des chercheurs.

«Le Jewish Board parle de nous comme des participants, mais nous sommes des victimes», témoignait à l'époque David Kellman. Les deux frères n'ont jamais reçu aucune excuse.

Trypitich (Triada) est à découvrir sur Netflix.