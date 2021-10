«TOUDOUM!» Ça y est, vous avez le jingle de Netflix dans la tête. Image: netflix / watson

Série

Cette série nulle est de retour sur Netflix, qui annonce déjà la suite

Mélange d'excitation et de résignation, genre: «Je doix me gâcher un énième week-end à binge-watcher la saison 3 que déjà, je dois me préparer à m'en pourrir un autre avec la suite.»

La troisième saison de You débarque ce vendredi 15 octobre sur Netflix, réjouissance et damnation! Cette série nulle mais super mais nulle va encore nous priver d'un week-end agréable, où on aurait pu se balader en forêt et se rouler dans les fougères.

Non, à la place, rendez-vous avec Joe Goldberg, un stalker ascendant meurtrier, et sa cage en Plexiglas (qui vont nous paraître extrêmement mignons, après Squid Game). D’ailleurs, après avoir buté du monde à New York et Los Angeles, Daddy Joe et sa pince à barbecue ne nous effraie plus tant que ça.

Ce petit groupe de papas ne vous rappelle rien?

On dirait Desperate Housewives, non? «Organisons un dîner avec tous les voisins alors que nous nous apprêtons à buter l'ex beau-père de Gaby, hihi!»

Une suite

Mais alors qu'on réfléchit à une excuse pour zapper l'apéro avec les collègues et rentrer direct s'enfermer dans le noir avec un ordi, un plaid et un bol de ramen au micro-ondes, la plateforme de streaming nous chauffe déjà. Une quatrième saison avec un nouveau scénario tiré par les cheveux nous attend.

La vidéo, postée sur Instagram mercredi par le site de streaming, a été vue plus d'un million de fois en 24 heures. Récemment, seules les publications concernant Squid Game suscitaient autant d'intérêt (il était temps qu'on passe à autre chose).

Quel teasing... (ça rime avec «boring») 👇

Tâchons déjà de mâchonner la troisième saison de cette série nulle mais super mais nulle. Pour rappel, la saison 2 se termine sur un étrange retournement de situation, où on découvre que sa copine est encore plus timbrée que lui. Les deux meurtriers s'installent dans une jolie banlieue à la Desperate Housewives, en attendant un heureux événement... Et de nouvelles emmerdes: sur le dernier plan, Joe espionne sa voisine à travers la clôture qui sépare leurs jardins, en lui promettant de trouver un moyen d'entrer en contact avec elle.

Joe Goldberg aurait-il mieux empaillé ces animaux?

1 / 23 Animaux mal empaillés source: imgur

Nous aussi, on aime les objets tranchants. Mais pas pour buter des gens, on vous rassure ❤️🪓🤩🎯