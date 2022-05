Dans la série «Le flambeau», Canal+ parodie Koh-Lanta

Parmi les candidats, on retrouve les mêmes types de profils que dans la véritable émission diffusée tous les mardis sur TF1: le beauf français, le stratège à qui il ne faut pas faire confiance ou encore celle qui est là pour l'aventure humaine - en gros, celle qui est nulle sur les épreuves mais serviable sur le camp et qui va probablement demander le courrier plutôt que la bouffe.

Le Flambeau et les aventuriers de Chupacabra met en scène Marc (Jonathan Cohen), pilote d'avion et une quinzaine de concurrents venus pour remporter la somme folle de... 450 euros. Pour incarner l'équivalent du Denis Brogniart local: Jérôme Commandeur.

Le canton d'Argovie est dans Star Wars et ce n'est pas une blague

C'est en 1981 le canton alémanique a été mentionné pour la première fois dans une bande dessinée Star Wars. A l'occasion du Star Wars Day, on vous explique tout!

Pour les Suisses d'ici et d'ailleurs (et encore moins pour les étrangers), l'Argovie n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de notre petit pays. Le canton est plutôt connu pour être celui des centrales nucléaires et des autoroutes (et des accidents de voitures).