La date de sortie de la saison 4 de You a été avancée. Image: netflix

Série

La saison 4 de «You» sur Netflix sort plus tôt que prévu! Sauf que...

Réjouissez-vous! Sur les réseaux sociaux de la série You, on nous annonce que la sortie de la saison 4 est avancée. Cela dit, ne vous réjouissez pas trop quand même. Let me explain.

Vous vous rappelez? Fin septembre, on vous annonçait déjà la date de sortie de la saison 4 de You, une double date balancée par Netflix, comme un double coup de batte balancé par l’antihéros Joe Goldberg derrière la tête d'une nouvelle victime.

On nous annonçait que la première partie allait sortir le 10 février et la deuxième le 10 mars. Et là, hop! Sur les réseaux sociaux, on nous balance que les dates ont été avancées. C'EST SUPER, NON?!

Vidéo: twitter

Non.

Parce que la plateforme de streaming se moque de nous. Au lieu du 10 février et du 10 mars, la première partie sortira... le 9 février. Et le 9 mars pour la seconde.

Le 24 septembre, You publiait cette première image et le 24 novembre, la deuxième. Serait-ce un complot? #complot

Image: netflix

Peut-être qu'il y a bel et bien anguille sous roche. Il y a une semaine, dans une vidéo, Netflix teasait sur de futures annonces prévues le 24 novembre. Puis le 1er décembre. Puis le 15, le 18, le 25, le 31, le 5 janvier, et encore le 10.

Joe Goldberg, where are you?

On se donne rendez-vous début décembre pour de nouvelles révélations...