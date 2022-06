Série

How I Met Your Father: voici pourquoi le spin-off mérite sa chance

On pourrait se dire qu'un spin-off How I Met Your Mother ne peut être que mauvais. Eh bien, vous allez être déçu en bien.

Corina Mühle Suivez-moi

Pour ceux qui l'ignorent, How I Met Your Mother est une sitcom très appréciée du grand public qui a reçu de nombreux prix et qui a également été bien accueillie en Suisse. La série désormais terminée, un spin-off How I Met Your Father vient de sortir sur Hulu.

Suffit-il de remplacer le mot «mère» par «père» pour que ça fonctionne?

J'ai décidé de regarder la série sans grandes attentes et de la manière la plus impartiale possible – et j'ai été agréablement surprise.

Voici quatre raisons pour lesquelles vous devriez donner une chance à HIMYF:

Hilary Duff

Hilary Duff est sans doute l'une des stars Disney les plus «gentilles» de ces 20 dernières années. Dans la série, elle joue le rôle de la femme de Ted. Sophie (c'est le nom de son personnage) est une romantique, bien que sa vie amoureuse ne se passe pas comme elle le voudrait. Elle enchaîne les rencards et n'a jamais eu de vraie relation.

Sophie avec sa meilleure amie Valentina. Bild: hulu

Hilary Duff s'intègre parfaitement dans le rôle de cette pétillante millennial new-yorkaise qui aime faire la fête avec ses amis, siroter du bon café et chercher l'amour de sa vie.

Pas les retrouvailles dont nous avions besoin, mais les retrouvailles que nous méritons

En parlant d'amour, Josh Peck (connu pour avoir joué dans la sitcom Drake et Josh) joue l'un des amants potentiels de Sophie. Hilary Duff et Josh Peck ont déjà tourné ensemble dans le film What Goes Up en 2008.

Quand une ex-star de Nickelodeon rencontre une ex-star de Disney Channel. Bild: instagram

Contre toute attente, j'étais ravie de les voir ensemble dans une série.

HIMYM-Nostalgie

Bien sûr, il y a un peu de nostalgie pour satisfaire les fans de la première heure. Ainsi, les meilleurs amis de Sophie, Sid et Jesse vivent dans l'appartement de Ted et Marshall – qui devient plus tard celui de Lily et Marshall.

Le groupe d'amis dans How I Met Your Mother se retrouve toujours au bar local: MacLaren's Pub. Bild: fox

Les téléspectateurs peuvent également profiter d'autres lieux célèbres de la série originale, ainsi que de quelques caméos réconfortants. Je n'en dévoilerai pas plus.

Public cible: millennials

Levez la main si vous avez la trentaine! Bild: hulu

Sophie et ses amis ont la trentaine. Le même âge que le groupe de HIMYM au début de la série. Mais ce sont deux mondes à part. La différence de génération est clairement perceptible et c'est une bonne chose. L'accent est mis sur un public cible de millenials avec de nombreuses références, de Christina Aguilera à Impossible Burger.

Conclusion

J'attendais un peu plus d'une femme moderne de 29 ans dont le seul objectif dans la vie est de trouver un partenaire. Bien sûr, la série a besoin d'un ligne directrice, mais j'aurais quand même aimé voir plus de facettes de Sophie. À mon avis, le fait qu'une seule personne dans tout le groupe d'amis soit queer et dont le caractère n'est constitué que de stéréotypes n'est plus d'actualité et aurait pu être mieux gérée.

En tant que fan de HIMYM, j'ai aimé regarder le spin-off, mais juste par nostalgie. Personne ne devrait regarder cette série avec des attentes trop élevées, car elle n'égale pas l'originale. Mais c'est parfait pour un dimanche après-midi pluvieux.

Les dix épisodes de How I Met Your Father sont disponibles sur Disney Plus. Une deuxième saison a déjà été confirmée.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Plus de critiques:

21 photos du tournage de la première trilogie de Star Wars 1 / 22 21 photos du tournage de la première trilogie de Star Wars source: imgur

«Je suis paralysé d'une partie du visage» - la vidéo choc de Justin Bieber