Tim Burton et Jenna Ortega netflix

Série

«Mercredi» sur Netflix: Tim Burton a trouvé la parfaite reine des ténèbres

Sortie le 23 novembre, la nouvelle série Netflix réalisée par Tim Burton offre un personnage de Mercredi Addams sombre, drôle et énigmatique. L'intrigue et l'univers ne m'ont (presque) pas fait décoller de mon canapé pendant trois jours.

Elle est a les cheveux noir ébène toujours attachés en deux longues tresses, elle ne sourit jamais, elle est fascinée par tout ce qui est macabre et elle a failli me faire annuler mes plans de samedi soir. Je parle de Mercredi Addams, l'héroïne de la dernière série Netflix réalisée (entre autres) par Tim Burton. Elle a été au centre de mon univers ce week-end. Et après avoir bing watché tous les épisodes en un temps record (huit au total), elle me manque déjà cruellement. Eloge funèbre de ma nouvelle idole.

La reine des ténèbres

Interprétée par la talentueuse Jenna Ortega, Mercredi est une adolescente brillante qui n'en fait qu'à sa tête, suit son instinct et ne se laisse pas déstabiliser par les autres. Elle va à contre-courant – elle déteste par exemple la technologie et écrit son roman à la machine à écrire – et s'en tape complètement.

Virée de toutes les écoles classiques, ses parents, Morticia et Gomez, tentent le tout pour le tout en l'inscrivant à Nevermore, un internat pour marginaux qu'ils ont eux-mêmes fréquenté. Pas vraiment enchantée de sa nouvelle école, elle va tout de même y rester, car elle a été témoin de l'attaque brutale d'un monstre et se donne pour mission de le retrouver.

Mercredi Adams et son meilleur copain, La Chose. Image: instagram @wednesdaynetflix

Ne lui demandez surtout pas s'il est l'animal de compagnie de Mercredi, sinon, voici comment il vous répondra. Image: netflix

Mercredi Addams est fascinée par tout ce qui est morbide et dark. Elle a par exemple un scorpion comme animal de compagnie qui s'appelle Nero. Etant petite, elle recevait des kits pour déterrer des tombes et elle aime se reposer à la morgue dans les chambres froides. Non, ce n'est pas glauque: Mercredi est vraiment trop cool.

Et puis, on peut officiellement la nommer punchlineuse de l'année. Florilège de ses sorties:

«Les réseaux sociaux sont un vide rempli d'informations insensées qui aspire ton âme» Mercredi Addams

«Je sais que je suis têtue, bornée et obsessionnelle. Mais ce sont les caractéristiques des grands écrivains... Et des tueurs en série»

«Utilisez les mots "petite" et "fille" pour vous adresser à moi et je ne garantis pas votre sécurité»

«Every day is all about me»

🕷 Pour vous plonger dans le bain:

Vidéo: youtube

La main du Maître

Il y a juste une chose qui m'attriste: la série aurait pu sortir le 31 octobre, date de naissance de Mercredi. Néanmoins, Netflix nous sert quand même une série automnale, lugubre et mystique idéale à regarder en novembre. D'ailleurs, pour y aller vraiment à fond, la plateforme de streaming a créé «le vrai site internet» de l'académie de Nevermore. Pour répondre à votre question: bien sûr que j'ai postulé. J'attends impatiemment une réponse pour me reconvertir professionnellement.

Ma chambre sera dans la tour. L'académie de Nevermore, l'école de Mercredi Addams et de ses amis loups-garous, sirènes et autres outsiders. netflix

Le château dans la «vraie vie». La série a été tournée ici, à Bucarest, en Roumanie. Image: Castelul Cantacuzino

Bon, après avoir commencé la série, on pardonne l'erreur de timing de Netflix et on se laisse immédiatement absorber par l'intrigue et par l'univers du Maître, le seul et l'unique Tim Burton. Fun fact, Mercredi ne cligne jamais des yeux dans la série et pour cause: après avoir tourné une prise sans que Jenna Ortega ne cligne des yeux, Tim Burton a été tellement impressionné par le résultat qu’il lui a demandé de ne plus le faire lorsqu’elle jouait son personnage.

«Le dernier qui rira aura une tapette... t'as rigolé Tim!» netflix france

Tim Burton nous régale pendant huit épisodes. Il y a plein de références à son travail, comme par exemple la musique composée par Danny Elfman – qui est également à l'origine de la bande originale de L'étrange Noël de Monsieur Jack et de Edouard aux mains d'argent – ou encore le monstre de la série qui a les mêmes traits physiques que d'autres personnages de ses films.

Ils ont les mêmes yeux. ❤️ A gauche, Emily dans Les noces funèbres et à droite, le monstre dans Mercredi. Tim Burton est en effet fasciné par le regard.

Le casting est haut-de-gamme, avec Catherine Zeta-Jones qui interprète Morticia Addams, Luis Guzmán (Gomez Addams), Christina Ricci qui joue la professeure Marilyn Thornhill (elle incarnait Mercredi Addams dans le film culte des années 1990) et Gwendoline Christie, la principale de l'académie.

Gwendoline Christie est la directrice de Nevermore. Image: netflix

«Mon rôle dans "Mercredi" m'a fait me sentir belle à l'écran pour la première fois de ma vie» Gwendoline Christie, qui jouait Brien de Torth dans Game of thrones

Il y a également une grosse satisfaction quand on entend pour la première dans la série le double claquement de doigts propre à la famille Addams... un claquement de doigts qui ouvre un passage secret.

Bon, j'arrête de faire la groupie, parce qu'il ne vous reste que deux jours pour vous plonger corps et âme dans les sombres tréfonds de la série. Oui, parce que dès le premier décembre, la reine des ténèbres laissera tristement place à la reine de Noël, Mariah Carey. Je vous laisse deviner laquelle je préfère.

J'espère que son trône va fondre au soleil...