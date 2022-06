Ewan McGregor pousse pour retrouver son costume d'Obi-Wan Kenobi. Image: Disney+

Série

Obi-Wan Kenobi, après son fan service, aura-t-il une saison 2?

Au lendemain de l'ultime épisode diffusé, Obi-Wan Kenobi aura-t-il un nouvelle saison? Ewan McGregor et Hayden Christensen plaident pour un nouveau tour de manège.

Le sixième et dernier épisode de la mini-série diffusé mercredi 22 juin n'a fait qu'éveiller les attentes pour une saison 2. Un immense succès d'audience pour la plateforme Disney+ – et attendu – qui a donné des idées à Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) et Hayden Christensen (Anakin Skywalker) pour poursuivre l'aventure. D'ailleurs, le premier nommé espère que ce dernier épisode ne soit pas sa dernière apparition sous les traits du Chevalier Jedi.

Les deux stars poussent pour un nouveau chapitre, alors que la présidente de Lucasfilm Kathleen Kennedy ne ferme pas la porte à un retour. Elle l'explique dans les colonnes de ET Online:

«Obi-Wan Kenobi a été conçu comme une mini-série, mais je pense que s’il y a un énorme engouement pour le programme et que le public veut voir d’autres épisodes d’Obi-Wan, alors nous prendrons cela en considération car nous sommes à l’écoute des fans.» Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm. et online

Après un final qui a enchanté les fans de la premières heure, pour le moment, aucune décision de prise, mais les arguments s'empilent afin qu'une nouvelle saison voit le jour. Et même si une minorité de fans redoutent une deuxième bouture opportuniste avec un scénario écrit sur un coin de table et noyé par le fan service, les voyants semblent au vert pour un retour d'Obi-Wan.

D'autres bruits de couloir font état d'une série axée sur Dark Vador. A n'en pas douter, Disney profitera de sauter sur l'occasion pour ravir ses abonnés. (svp)