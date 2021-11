Les séries feel good de la rédac, à (re)voir quand ça caille dehors

«Deux mecs posés dans un canapé en training dans un appart' crade dans lequel on imagine flotter une vague odeur de pied, de pizza froide et de bière tiède. «Bloqués», ça sent vraiment les jours qui raccourcissent et la glandouille. Le moment où l'on entre dans la partie la plus nulle de l'automne: la saison de la chasse se termine, les arbres n'ont déjà plus de feuilles, mais l'hiver se fait attendre. Ecouter les jeux de mots pourris, les histoires à deux balles et les punchines de Gringe et Orelsan saupoudrés des délires de Serge le mytho, ça réchauffe. Et puis ça donne des idées super pour égayer les fraîches journées au bureau (ici, le chauffage est toujours pété, merci Bernard Nicod), comme de changer la vitesse du double clic sur la souris de son boss...»

Jason Huther