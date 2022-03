Série

Le créateur de La Casa de Papel va sortir une série sur le Covid

La pandémie n'est pas encore finie qu'elle a déjà inspiré bon nombre de scénarios cinématographiques. Alex Piña, le créateur de La Casa de Papel a, lui aussi, décidé de s'y mettre.

Alex Pina, créateur de la série à succès La Casa de Papel, a annoncé prolonger son contrat avec Netflix. Image: twitter

Selon le média elespanol, le créateur de la célèbre fiction La Casa de Papel a une nouvelle idée: développer une autre série spéciale Covid-19. Cette dernière s'ajouterait à la liste des séries déjà réalisées par Alex Pina, soit Sky Rojo, White Lines et le spin-off sur le personnage de Berlin, tant apprécié des fans.

L'idée lui est venue à la suite de la lecture d'un article portant sur la hausse de la demande de bunkers après la crise sanitaire, rapporte le média espagnol. «Certains des nouveaux abris qui ont été construits étaient des maisons de luxe en sous-sol», explique le réalisateur qui a confirmé prolonger son contrat avec le service de streaming Netflix.

Diego Ávalos, vice-président du contenu de Netflix pour l'Espagne et le Portugal, a reconnu qu'Alex Piña était «un conteur innovant et créatif, qui a inspiré les fans et les créateurs en herbe du monde entier». Il a ajouté être «très excité» à l'idée de continuer à collaborer avec ce dernier, après la grande aventure qu'a été La Casa de Papel.

Après avoir conquis le monde et traversé toutes les frontières avec La Casa de Papel, Alex Piña revient pour cette production qui racontera ce qui arrive aux quelques survivants d'une catastrophe mondiale. Pour l'heure, la série n'a néanmoins toujours pas de titre ni de date de sortie. (sia)