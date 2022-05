Jonathan Cohen, la sulfateuse à blagues absurdes. Image: Canal+

«Le Flambeau», nouvelle comédie désopilante ou affligeante?

Jonathan Cohen avait dynamisé la série française grâce à une parodie du Bachelor, renommée La Flamme sur Canal+. Cette fois-ci, place au Flambeau et les aventuriers de Chupacabra, une nouvelle pitrerie inspirée de Koh-Lanta.

Les rires et le ballet d'actrices et d'acteurs de la première saison de La Flamme avaient fait d'excellentes audiences, profitant de séquences massivement partagées sur les réseaux sociaux. Le duo Jonathan Cohen et Vincent Dedienne incarnait une série aux multiples personnages plus loufoques les uns que les autres.

Dans la même veine que la première saison, au format ramassé et très vif, Le Flambeau offre des moments burlesques, des instants où pléthore de comédiens au tempérament comique croisent le fer. Les alliances et trahisons seront les partenaires de valeureux candidats. Du Koh-Lanta tout craché, en somme.

La surprise est passée

Mais une fois la surprise consommée de la première saison et le nouveau cadre découvert de la nouvelle, le deuxième volet, au goût d'aventure débridée, se frotte rapidement à ses limites comiques et narratives. On retrouve de ce grain d'humour l'ADN du pitre Jonathan Cohen, absurde, qui frise souvent avec le lourdingue et le vulgaire. Mais cette fois-ci, en comparaison de son costume de dragueur sot, sa gymnastique du rire est nettement moins convaincante.

Parodier une émission qui, comme le Bachelor, est déjà caricaturale à souhait est une entreprise bien scabreuse. Attention au virage, on est pas loin du dérapage. Et c'est la sortie de route pour la bande à Cohen après deux premiers épisodes bien poussifs et souvent gênants. Les épisodes suivants réussissent tout de même à monter un poil le niveau, mais l'emballage (et surtout ce qu'il se trouve à l'intérieur) reste bien décevant.

Des «revenants» au rendez-vous

Présentée un peu plus tôt dans l'année, début mars, au festival Cannesséries, Le Flambeau et les aventuriers du Chupacabra perd en densité comique par rapport à la première saison. La cause? Un Vincent Dedienne qui manque à l'appel, remplacé par Jérôme Commandeur dans la peau d'un pseudo Denis Brogniart statique ou des personnages moins engageants et abracadabrants.

La «bromance» de Kad Merad et Gérard Darmon. image: Canal+

On notera la drôle de brochette Kad Merad (Patoche!) et Gérard Darmon (Philou!). L'un est tenancier de bar et amoureux de pastis, l'autre un aventurier, un mec qui a vécu la guerre et écrit des livres sur ses exploits en zones hostiles. On apprécie aussi Yvan, adepte des théories du complot et joliment joué par Thomas Scimeca. Ça, c'est pour les bonnes surprises du second chapitre, alors que des «revenants» viennent ajouter leur grain de sel. Marc (Jonathan Cohen) sera tout chamboulé.

Les quelques blagues furtives ou les pirouettes ridicules de Cohen ne réussiront pas à emboîter le pas à la première saison. Peut-être que les plus acharnés de l'émission originale de Koh-Lanta trouveront leur bonheur, de par les codes et rebondissements propres au programme. Toujours est-il que le soufflé retombe vite, que les blagues s'alourdissent au fur et à mesure. Jonathan Cohen, à l'origine de l'écriture, tente d'insuffler un peu de rythme grâce à l'arrivée de plusieurs «revenants», comme le docteur Juiphe (Pierre Niney), Alexandra la criminelle repue (Leila Bekhti) ou encore Soraya (Adèle Exarchopoulos), revenue d'entre les morts avec un cœur de gorille. Outre des fulgurances, cette fois-ci pas de comédie ovniesque, mais pour nous, la flamme n'est plus, on préfère passer le flambeau, ou le témoin.

«Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra» est disponible dès le 23 mai sur Mycanal.