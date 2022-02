«House of the Dragon» avec Emma D'Arcy et Matt Smith. Image: ollie upton/hbo

Série

Le tournage de «House of the Dragon» est fini, mais la série ne sortira pas de sitôt

Le tournage de la première saison de «House of the Dragon» est terminé. L'écrivain George RR Martin, dont les livres sont à la base de la saga «Game of Thrones», le confirme sur Twitter. Dix épisodes seront disponibles.

Vendredi, l'écrivain George R.R. Martin a annoncé, sur Twitter, que le tournage de la première saison de la très attendue série «House of the Dragon» est terminé.

J'ai vu quelques ébauches et elles me plaisent beaucoup. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les effets spéciaux, la colorimétrie, la musique, toute la post-production. Mais le scénario, la mise en scène et le jeu d'acteur ont tous l'air superbes. J'espère que vous les apprécierez autant que moi George R.R. Martin

Un préquel très attendu

«House of the Dragon» se déroule 300 ans avant la série à succès «Game of Thrones» et traite de l'histoire familiale de la mère des dragons: Daenerys Targaryen.

La série est basée sur les romans «The Princess and the Queen», «The Rogue Prince» ainsi que sur d'autres éléments de l'histoire Targaryen «Fire & Blood», tous écrits ou co-écrits par Georges RR Martin.

Déjà en décembre 2021, l'écrivain décrivait la série la plus attendue de cette année comme «sombre, puissante et émotionnelle», selon le site spécialisé IMDb.

La série HBO est prévue pour cette année, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée. L'auteur de best-sellers a conclu à ce propos:

«J'aimerais pouvoir vous le dire. Comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup à faire, et le Covid rend la planification difficile. Ce printemps? C'est peu probable. Peut-être en été? C'est possible. En automne? Qui sait?» George RR Martin

Teaser:

(sia)