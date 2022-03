Série

Pamela Anderson aura droit, elle aussi, à son documentaire sur Netflix

La plateforme de streaming prépare un documentaire sur Pamela Anderson. L'ancienne actrice et militante pour la cause animale promet un documentaire véridique et inédit.

L'actrice et activiste canadienne Pamela Anderson lors d'une conférence de presse le 27 février 2019 Image: Keystone

Alors que le 2 février sortait la série «Pam & Tommy» sur Disney+, c'est désormais Netflix qui s'empare de l'histoire de Pamela Anderson. Elle aura donc, elle aussi, droit à son documentaire sur la plateforme.

D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, on en parle juste ici 👇 Commentaire «Pam & Tommy»: la sex tape la plus célèbre du monde devient une série de Regina Grüter / ch media

C'est tout en poésie et sur son compte Instagram que la star –qui a rendu le maillot de bain une pièce rouge sexy – a annoncé la nouvelle, mercredi. L'occasion de donner un bref aperçu des sujets qui seront abordés par le documentaire.

Image: Instagram

«Ma vie. Un millier d’imperfections, un million d’erreurs. […] Je ne peux que vous surprendre. Je ne suis pas une victime, je suis une survivante»

Une histoire de famille

Selon le site madmoizelle, le fils de Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee participera à la production du documentaire. Il a ajouté que cette fois-ci, la «vraie histoire» de sa mère sera racontée. Contrairement à la série Pam & Tommy à laquelle l'ancienne Playmate Playboy avait refusé de prendre part.

D'après les révélations faites par Netflix dans leur communiqué, la plateforme promet que «les téléspectateurs auront accès à des images d'archives inédites et à des journaux personnels qui leur permettront de découvrir son expérience à Hollywood et au-delà - avec ses propres mots cette fois». Mais pour l'heure, aucune date n'a été annoncée. (sia)