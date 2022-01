Série

Si vous utilisez Tinder, ce docu Netflix va vous refroidir sec

Par les producteurs de Don't F**k With Cats, L’arnaqueur de Tinder sortira le 2 février sur Netflix. Ce documentaire raconte l’histoire d’un escroc qui s’est fait passer pour un playboy milliardaire sur le réseau social.

Le nom de Shimon Hayut ne vous dit probablement rien. Pourtant, cet Israélien a soutiré plusieurs milliers de francs à des femmes célibataires, après leur avoir promis monts et merveilles. La bande-annonce de cette folle histoire vient de sortir et le documentaire, dont les producteurs sont ceux de Don’t F***k with Cats, est prévu pour le 2 février sur Netflix.

Grâce aux témoignages de trois victimes, le film décrypte la méthode utilisée par celui qui se faisait passer pour un milliardaire sur Tinder. Il se faisait appeler «le prince des diamants» et prétendait être le fils du magnat du diamant russo-israélien, Lev Leviev.

Sa technique? L’escroc âgé de 29 ans au moment des faits (2019) mettait des paillettes dans la vie de ses victimes à coups de cadeaux, de voyages et de jets privés. Après leur avoir bouffé le cerveau, il leur disait qu'il était en danger et qu'il avait besoin d'argent pour disparaître. Et le pire, c'est que ça marchait.

L'escroc emmenait ses victimes en jet. Il payait ce type de transport avec l'argent qu'il avait gagné en escroquant d'autres femmes. Image: netflix

Il leur demandait 10 000, 30 000 ou 140 000 dollars. Si elles refusaient, il les menaçait. Avec cet argent, il pouvait financer son style de vie somptueux et recommencer la supercherie.

Pour rendre son histoire encore plus crédible, Shimon Hayut a carrément embauché une équipe de faux assistants, d'associés commerciaux et même un garde du corps.

Pernilla Sjöholm, l'une des victimes. Image: netflix

Shimon Hayut a déjà passé deux ans dans une prison finlandaise. Il a de nouveau été arrêté en Grèce en 2019 et condamné à quinze mois de prison. Il a été libéré après cinq mois.

Sachant le nombre important de personnes qui utilisent Tinder, on a fort à parier que le documentaire va faire parler de lui.

