Voici ce que sont devenus les acteurs de «Newport Beach»

Même si vous ne l'avez pas regardé, vous connaissez: «Newport Beach» ou «The O.C» pour les bilingues, la série qui a façonné au moins une génération de jeunes. Qui n'a pas voulu être comme Ryan, Marissa, Seth ou encore Summer? (perso, je ne me serais pas plainte si j'avais vécu dans le bungalow de la piscine des Cohen.)

Pour certains, la chanson culte de l'intro est à elle seule un voyage dans le temps vers Orange County, le monde des gens riches et beaux de Californie.

Il y a exactement 20 ans, les actrices et les acteurs se tenaient devant la caméra pour la série aux 92 épisodes et quatre saisons. Le 5 août 2003, le show a célébré sa Première aux États- Unis. En France, elle a été diffusée à partir du 9 octobre 2004 (merci France 2!).

Mais que sont devenus les principaux acteurs? Ont-ils pu capitaliser sur le succès de la série ou se sont-ils effondrés sous la pression de leur rôle adulé? Voici la réponse.

Mischa Barton jouait Marissa Cooper

Elle portait le jean taille basse comme personne.

Misha était l'idole d'innombrables jeunes filles en fleur qui répétaient à qui voulait l'entendre: «Gna-gna-gna! Moi je suis trop Marissa!» Malheureusement, elle n'a jamais su rebondir. Elle a tenté de se renouveler en jouant dans «The Beautiful Life» mais ça a été un échec. Après seulement deux épisodes, la série a été annulée.

Misha s'est retrouvée dans les médias principalement à cause d'infractions liées à la drogue et à l'abus d'alcool. En décembre 2007, elle a été arrêtée pour conduite sans permis valide, conduite en état d'ébriété et possession de drogues. À la mi-avril 2008, elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis.

Le Mugshot de Misha.

Malgré tout, elle a reçu le Viper Award en 2008. Un prix qui récompense des personnalités pour leur réussite, leur créativité et leur style. Ce n'est pas étonnant, vu qu'elle a également été mannequin. En 2017, Mischa a de nouveau fait la Une des journaux lorsqu'elle a remporté un procès contre son ancien petit ami Jon Zacharias, l'empêchant de vendre l'une de ses sextapes.

Mischa a aujourd'hui 36 ans:

On sait peu de choses sur sa vie privée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas d'enfants et qu'elle n'est pas mariée.

Benjamin McKenzie jouait Ryan Francis Atwood

Il a fait tourner la tête d'inombrables filles:

«Le beau et sensible Ryan», avis de la rédaction. Bild: keystone

Benjamin McKenzie est toujours acteur à ce jour. Après «Newport Beach», d'autres succès ont suivi pour lui. De 2009 à 2013, il a joué dans la série dramatique «Southland». Un an plus tard, il a partagé la vedette dans «Gotham», une série d'action policière, où il a joué le détective James Gordon et pour laquelle il a également été réalisateur. Le show s'est arrêté en 2019.



Ben dans «Gotham»:

Les grands films sont restés à la porte de Benjamin McKenzie. Cependant, il a trouvé son chemin sur la scène du théâtre. En janvier 2020, il a fait ses débuts à Broadway dans la pièce «Grand Horizons». Il travaille également sur un livre sur la corruption et la fraude dans l'industrie de la crypto-monnaie. Son diplôme universitaire en économie et relations internationales y est sûrement pour quelque chose.

Mauvaise nouvelle pour les groupies: l'acteur de 43 ans est casé. Il est avec l'actrice Morena Baccarin depuis 2015. Elle a également joué sa petite amie dans «Gotham».

Les voici:

Ils se sont mariés en juin 2017. Leur fille est née en 2016 et leur fils en 2021.

Adam Brody jouait Seth Cohen

Non, ce n'est pas une vieille photo de Harry Styles, mais d'Adam Brody en 2007.

Adam était l'une des stars les plus populaires après son rôle de Seth au milieu des années 2000. En 2005, avant la fin de «Newport Beach», il décroche un petit second rôle dans le film d'action «Mr. & Mme Smith» avec Angelina Jolie et Brad Pitt. En 2007, il joue dans «Au pays des femmes» aux côtés de Meg Ryan et Kirsten Stewart.

En 2016, il campe l'un des rôles principaux de la série «StartUp», gros succès sur Netflix.

Adam Brody est également un musicien passionné. Il est batteur dans le groupe «Big Japan» depuis 2005:

Côté vie privée, l'homme de 42 ans est en couple avec l'actrice Leighton Meester (Blair dans «Gossip Girl») depuis 2013. Les deux se sont mariés en février 2014. Ils ont deux enfants: une fille née en août 2015 et un fils, né en septembre 2020.

Adam aujourd'hui:

Fun Fact: lors de l'audition pour le rôle de Seth, il a été recalé parce qu'il n'avait pas appris son texte. Après un certain temps, personne n'avait été trouvé. Adam a quand même obtenu le rôle.

Rachel Bilson jouait Summer Roberts

Le rôle de Summer n'était prévu que pour quelques épisodes. Mais Rachel Bilson a été si bien accueillie qu'elle a fini par jouer dans les quatre saisons et a remporté d'innombrables récompenses pour son rôle.

Après le succès de «Newport Beach», l'actrice est restée devant la caméra. Elle a par exemple joué aux côtés de Samuel L. Jackson dans le film «Jumper» en 2008. Elle a également joué le rôle de médecin dans «Hart of Dixie» de 2011 à 2015. En 2018, elle a joué dans la série policière «Take Two», qui a été annulée après un an. Des apparitions dans des séries comme «How I Met Your Mother» ou «Gossip Girl» ont suivi.

Rachel Bilson était active dans le monde de la mode. Que ce soit en tant que mannequin, propriétaire d'un magasin de chaussures sur mesure ou en tant que créatrice de T-shirts pour «Enfants Invisibles», une organisation qui milite contre les enfants soldats.

Rachel a 40 ans.

Depuis avril 2021, Rachel a un podcast avec Melinda Clarke (le personnage de Julie Cooper dans «Newport Beach»). Les deux actrices regardent les épisodes avec leurs invités et en discutent. C'est ce qu'on appelle du réchauffé.

Côté amour? Elle sort avec Hayden Christensen depuis 2008. Les deux sont devenus parents d'une fille en 2014. En 2017, le couple s'est séparé.

Fun Fact: Summer et Seth n'étaient pas seulement un couple dans la série, mais aussi dans la vraie vie. La relation a duré de 2003 à 2006.

Melinda Clarke jouait Julie Cooper

Melinda en 2005:

Melinda a eu d'autres rôles dans des séries et des films après «Newport Beach». De 2010 à 2013, elle a joué dans la série dramatique d'action «Nikita». Elle a également joué dans «CSI: Crime Scene Investigation» mais avant «Newport».

Jusqu'en 2018, Melinda a fait des apparitions dans diverses séries. Comme mentionné plus haut, elle anime avec Rachel Binson le podcast «Welcome to the OC, Bitches!» depuis 2021. Si vous souhaitez l'écouter :

Melinda, aujourd'hui âgée de 52 ans, a épousé l'acteur Ernie Mirich en 1997. En 2005, ils ont divorcé. Ils ont eu une fille qui est née en 2000. En septembre 2015, elle a épousé Adam Farmer.

Melinda et sa fille:

Peter Gallagher jouait Sandy Cohen

La bonne âme de la série.

Il est toujours acteur. Après «Newport Beach», il a joué dans diverses séries. Entre autres dans «Californication» (2009), «Law & Order: Special Victims Unit» de 2014 à 2016 et en 2021 dans «Grey's Anatomy».

En 2015, il a joué dans «On the Twentieth Century» à Broadwady. Depuis 2018, il joue dans la série à succès de Netflix «Grace & Frankie». Cependant, la série prendra fin cette année.

En 2005, Peter sort un album intitulé «7 Days in Memphis».

Peter est marié à Paula Harwood depuis 1983. Les deux ont une fille née en 1993 et un fils né en 1990.

Peter aujourd'hui âgé de 66 ans, avec un truc collé sur la joue (on veut pas savoir quoi.)

Et c'est lui avec ses enfants sans rien collé sur la joue.

Kelly Rowan jouait Kirsten Cohen

Pour Kelly, les grands rôles n'ont pas suivi après «Newport Beach». Elle a principalement joué de 2012 à 2015 dans la série américaine «Perception». Elle était non seulement devant, mais aussi derrière la caméra, en tant que productrice dans divers projets de films. Elle n'a pas eu de rôle depuis 2015.

On sait relativement peu de choses sur sa vie privée. Elle et son ex-fiancé David Thomson ont une fille qui est née en avril 2008.

La photo la plus récente que nous ayons trouvée de la femme de 56 ans.

