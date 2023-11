La dernière saison de The Crown retrace les dernières semaines de vie de la princesse Diana, incarnée par Elizabeth Debicki. Image: netflix

«The Crown»: vous allez avoir du mal à distinguer la réalité de la fiction

On découvrira dès ce jeudi la très attendue et polémique dernière saison de la série Netflix. Les tenues de Lady Di, dont la mort est au cœur des premiers épisodes, y sont reproduites avec un tel soin que l'on est bluffés.

Cette sixième et dernière saison de The Crown a déjà fait couler pas mal d'encre. Et pour cause: la série de Netflix s'apprête à dépeindre l'un des événements les plus traumatisants de la monarchie britannique, la mort brutale de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris.

Les dernières semaines de vie de Lady Di sont au cœur de la première partie de cette saison, dont les quatre épisodes seront disponibles dès jeudi 16 novembre, sur la plateforme. Pour la suite, qui relatera notamment le début de la relatio n entre William et Kate, il faudra attendre le 14 décembre qui clôturera le feuilleton avec six épisodes.

La bande-annonce de The Crown, saison 6: Vidéo: youtube

Si on laisse de côté la polémique, on ne peut s'empêcher d'admirer, une nouvelle fois, la justesse et le soin apportés aux tenues des acteurs, et plus particulièrement à celles d'Elizabeth Debicki qui incarne la Princesse des cœurs depuis la saison 5. L'actrice australienne est toujours aussi saisissante de ressemblance avec la princesse de Galles! Et les vêtements qu'elle porte n'y sont certainement pas étrangers.

Des costumières aux petits soins

Une réussite que l'on doit notamment aux costumières du show Amy et Sidonie Roberts, dont le travail a été primé par un Emmy pour la troisième saison. Elles ont raconté au magazine Vanitiy Fair le plus gros défi qu'elles avaient dû relever pour ces derniers épisodes: recréer la tenue que portaient Diana et son compagnon Dodi Al-Fayed le soir où ils sont tragiquement décédés.

Pour cette tâche délicate, le duo dit avoir gardé en tête son motto depuis le début de la série: «Toujours créer des vêtements, jamais des costumes». Et surtout, elles ont pu se baser sur des photos existantes qui montrent les derniers instants de la princesse et de son ami.

Voici le genre d'images sur lesquelles les costumières se sont basées: Cette image d'une caméra de surveillance montre Lady Diana et Dodi Al-Fayed dans un ascenseur du Ritz, à Paris, quelques heures avant leur mort. Image: EPA

A propos des vêtements que portait Diana en ce soir fatidique, Sidonie Roberts explique:

«Aussi horrible que ce soit, ces images existent et nous ont permis de parfaitement évaluer la longueur de sa veste»

«C’est morbide, mais le fait est que ces images existent. Elles sont assez granuleuses et proviennent de la vidéosurveillance, souvent dans l’ascenseur. Nous avons donc pu nous faire une idée de son apparence exacte en nous basant aussi sur ses tenues précédentes, le type de matériaux et le type de tissu qu’elle portait», poursuit la costumière.

Le résultat dans la série: Sur le tournage, à Barcelone, l'actrice Elizabeth Debicki porte un costume gris qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Diana. Image: Europa Press

Festival de maillots de bain

Une autre tenue de Diana a fortement marqué les esprits en cet été 1997. Une photo volée de paparazzi où l'on voyait la Princesse des coeurs dans un simple maillot bleu ciel, assise seule sur le plongeoir d'un yacht (voir ci-dessous👇).

Image: stéphane cardinale (capture d'écran)

Sidonie Roberts confie que ce vêtement emblématique a été reproduit à l'identique dans le feuilleton. Quand l'actrice Elizabeth Debicki le porte, la ressemblance avec Diana est d'autant plus bluffante.

La ressemblance avec la photo originale est bluffante. Image: netflix

D'ailleurs, dans les épisodes de cette première partie, les maillots de bain sont très présents. Il faut dire que Lady Di avait passé pas mal de temps sur des yachts en juillet 1997. Elle avait notamment fait des vacances balnéaires à Saint-Tropez avec ses enfants, William et Harry.

L'une des scènes de la série revient sur l'un de ces moments où elle portait un autre célèbre maillot de bain à imprimé léopard. Lassée d'être suivie par les paparazzis, la princesse négocie avec eux: des photos d'elle en costume de bain contre un peu d'intimité avec ses enfants.

La réalité: Image: French Select

La fiction: Image: netflix

Les clichés avaient fait la une des journaux à l'époque, éclipsant par la même occasion la fête d'anniversaire des 50 ans de Camilla Parker Bowles, organisée par le prince Charles à la même période.

Un autre maillot qui apparaît dans la série: Il ressemble fortement à un costume de bain aussi porté par Diana en été 1997. Image: Netflix

En attendant de découvrir tout ceci en «images animées», on vous laisse avec quelques autres photos qui où réalité et fiction sont difficiles à distinguer...

Elizabeth Debicki dans une robe identique à celle de Lady Di: Image: netflix

Diana en juillet 1997: Image: Tim Graham Photo Library

Diana traversant un champ de mines en Angola: PA Images

La version de la série The Crown: Image: Netflix

