L'état de santé de Viserys se détériore de plus en plus au cours de House of the Dragon. hbo

Mais de quoi souffre le roi Viserys dans «House of the Dragon»?

⚠️Attentions, spoilers!

L'intrigue de House of the Dragon commençait déjà sous des auspices difficiles, car dès les premiers épisodes, la série laissait entendre que le roi Viserys n'était pas en top forme. On ne sait pas exactement de quoi il souffre, le public ne peut qu'observer les symptômes. Lorsqu'il se blesse avec le trône de fer, les conséquences sont désastreuses.

Viserys lutte contre sa déchéance physique durant des décennies, jusqu'à l'épisode 8 dans lequel il meurt. À ce moment-là, une grande partie de son visage a carrément disparu, comme s'il avait pourri, ce qui explique pourquoi il porte un masque doré. Dans le podcast d'Entertainment Weekly, l'acteur Paddy Considine a donné de plus amples informations sur la maladie de Viserys.

La star de House of the Dragon confirme la théorie des fans

Même si le lien entre le trône de fer, du métal rouillé, et les écorchures du roi pourraient faire penser au tétanos, certains fans avaient déjà spéculé sur la Toile que Viserys pourrait être atteint de la lèpre. Paddy Considine confirme cette hypothèse: «En effet, il souffre d'une forme de lèpre. Son corps se détériore, ses os se décomposent», explique l'acteur, avant d'ajouter:

«C'est un jeune homme. Seulement, malheureusement, cette chose a pris possession de son corps» Paddy Considine, l'acteur qui incarne Viserys.

Dans l'épisode 8, Viserys n'est plus que l'ombre de lui-même. hbo

Viserys paraît beaucoup plus âgé qu'il ne l'est en vérité: il n'a que 52 ans au moment de sa mort - c'est du moins ce qui est écrit dans le livre de George R.R. Martin. La série met en évidence à quel point la maladie l'affectent. Dans le pire des cas, la lèpre peut entraîner la désintégration des muscles, des os et des tissus, ce qui semble être le cas de Viserys.

Le fait que le roi ait survécu jusqu'au huitième épisode tient presque du miracle. Sa femme Alicent finit par prendre en charge provisoirement les affaires du gouvernement, bien que la fille de Viserys, Rhaenyra, ait été désignée comme héritière du trône.

La maladie de Viserys comme symbole

Paddy Considine a également donné sa propre interprétation: la maladie du chef des Targaryen serait ainsi «une métaphore du stress de la vie et des efforts auxquels on est soumis. Et ce que cela vous fait physiquement et mentalement».

La lèpre est une maladie infectieuse, donc si le roi Viserys en est véritablement atteint, reste à savoir où et qui l'a infecté. Il est possible que la coupure du trône ait été le déclencheur. Cela aurait même un contenu symbolique, puisque le trône représente la position de Viserys en tant que roi. La blessure est d'ailleurs un moment important du roman de George R.R. Martin Feu et sang.

Plus d'article sur House of the Dragon

Plus d'images de la série:

1 / 14 Game of Thrones House of the Dragon source: hbo

Jamie Foxx imite à la perfection Donald Trump