Pour la 4e saison, Emily ne sera plus «in Paris»

Est-ce la fin d'Emily en talons aiguille sur les pavés parisiens, croissant et smartphone à la main? Peut-être. Car pour cette prochaine saison, Netflix annonce que l'intrigue se déplace... en Italie. Bonne chance sur les pavés romains en stilettos.

Trois saisons et toujours impossible de savoir si on adore ou si on déteste Emily in Paris. Un dilemme que la saison 4 nous aidera peut-être à résoudre. Oui, l'Américaine à Paris la plus célèbre de Netflix revient sur nos petits écrans pour de nouvelles aventures. Youpi! C'est sur Twitter que Lily Collins, qui interprète Emily Cooper, a annoncé la nouvelle ce week-end.

Emily débarque... en Italie

Pour cette nouvelle saison – dont la date de sortie officielle n'a pas été annoncée –, changement de décor: l'intrigue ne se passera pas (uniquement) à Paris.

«Même si Paris aura toujours une place dans le cœur d’Emily, sa vie prend un nouveau tournant inattendu cette saison. Ne soyez donc pas surpris de la retrouver pour des vacances romaines» Lily Collins sur Twitter

Emily in Rome, veramente? Devra-t-on s'attendre à autant de clichés sur la capitale et sur les Italiens qu'il y en a eu sur Paris et les Français?

«[Dans Emily in Paris] les Français y sont hâbleurs, fumeurs, dragueurs, mangeurs, pour l'un restaurateur, french-lover, mais pas Instagrameur. La capitale se résume aux Jardins du Luxembourg, à l'Opéra, la Tour Eiffel, Montmartre... L'héroïne ose le béret et vit dans une chambre de bonne qui m'a l'air de faire un bon 50m2» Nicolas Demorand france inter

Quant au quotidien d'Emily en Italie, suscitera-t-il autant d'engouement touristique que sa vie parisienne? Pour rappel, comme l'expliquait BFMTV, à Paris, chaque nouvelle saison de la série voit «déferler une vague de touristes qui veulent marcher dans les pas d'Emily», notamment des Américains, inspirés par la vie de la jeune femme qui a déménagé dans la capitale française pour travailler dans une agence de marketing.

Deux questions qui restent pour l'instant sans réponse. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le triangle amoureux – et ses nombreux rebondissements – entre Emily, Alfie et Gabriel sera toujours au cœur de la série. Camille, l'ex-fiancée de Gabriel, Sylvie, la cheffe d'Emily, et Mindy, sa meilleure amie, seront à nouveau à ses côtés.

Dans tous les cas, on se réjouit déjà de la voir en talons aiguilles, une glace à la main, son téléphone dans l'autre, marcher comme si de rien sur les pavés de Piazza Navona. Attention cependant de ne pas perdre l'équilibre et de tomber dans une fontaine. A Rome, il y en a plein. (ag)