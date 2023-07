The Last of Us et Pedro Pascal ont aligné les nominations. Keystone

Les nominations pour les Emmy Awards sont là et voici nos pronostics

Les nominations à la 75e cérémonie des Emmy Awards, les Oscars de la télévision, ont été dévoilées. HBO place quatre séries et Netflix est à la traîne. Néanmoins, aucune surprise marquante n'est à relever dans cette liste.

La grande messe télévisuelle américaine vient de dévoiler ses listes pour récompenser les meilleures séries du moment - les meilleurs programmes diffusés entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 aux Etats-Unis. La cérémonie se tiendra le 18 septembre et les inquiétudes vont bon train concernant la grève des scénaristes.

Outre l'ambiance mortifère (ou électrique) dans les coulisses, il n'y a pas de grande suprise du côté des nommés: des choix convenus et le raz-de-marée de la sublime série Succession étaient prévisibles. A noter tout de même l'absence de la série Love & Death (HBO), avec une seule nomination pour Jesse Plemons.

Outre les 27 nominations de la série phare HBO, 21 vont pour Ted Lasso (Apple) et 23 pour The White Lotus (HBO, encore). L'ultime saison de Ted Lasso s'est conclue sur une note touchante, mais ce troisième chapitre des aventures du coach américain n'a pas tenu ses promesses.

The Last of Us s'en tire aussi avec une flopée de nominations. Encore une fois, HBO fait la nique à Netflix, Disney+ et Amazon, écrasant la concurrence avec ses productions. De quoi faire oublier la polémique autour de leur show raté (et de mauvais goût) The Idol.

Les différentes catégories:

Meilleure série dramatique Andor (Disney+)

Better Call Saul (Netflix)

The Crown (Netflix)

House Of The Dragon (HBO)

The Last Of Us (HBO)

Succession (HBO)

The White Lotus (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Bonus: beaucoup de bannières HBO et des favoris à la pelle. Succession paraît imbattable et raflera la mise sans coup férir.

Meilleure série comique Abbott Elementary (Hulu)

Barry (HBO)

The Bear (FX)

Jury Duty (Amazon Freevee)

La Fabuleuse Mme Maisel (Prime Video)

Only Murders In The Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mercredi (Netflix)

Bonus: si Ted Lasso avait enchanté durant deux saisons rondement menées, sa dernière saison en forme de baisser de rideau a laissé un léger goût d'inachevé. Lauréate l'an dernier, Barry serait un joli vainqueur, mais The Bear s'avance comme le futur gagnant.

Meilleure mini-série Acharnés (Netflix)

Dahmer – Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

Anatomie d'un divorce (Disney+)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Bonus: le scandale du récit glaçant autour de Dahmer pourrait-il tirer les marrons du feu et remporter la mise? Peu de chance. Mais le grand succès de la plateforme au N rouge, Acharnés, ne devrait pas rater sa cible et repartir avec les lauriers.

Meilleure actrice dans une série dramatique Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last Of Us)

Keri Russell (La Diplomate)

Sarah Snook (Succession)

Bonus: les performances sont remarquables cette année. En témoigne celle de Keri Russell, divine dans La Diplomate; Sarah Snook est tout aussi géniale, tout comme Melanie Lynskey, clinique et mystique, dans Yellowjackets.

Meilleur acteur dans une série dramatique Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last Of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Bonus: Brian Cox, Kieran Culkin et Jeremy Strong, tous mériteraient de rafler un prix pour avoir donné vie à Succession, cette chronique noire et grinçante. Ces acteurs sont encore meilleurs quand ils sont dans la même pièce et qu'ils se tirent dans les pattes.

Meilleure actrice dans une série comique Christina Applegate (Dead To Me)

Rachel Brosnahan (La Fabuleuse Mme Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Mercredi)

Bonus: La nouvelle coqueluche des plus jeunes, Jenna Ortega devrait faire son petit effet durant la cérémonie. Mais Natasha Lyonne dans Poker Face en mentaliste un brin barrée mériterait d'être récompensée.

Meilleur acteur dans une série comique Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders In The Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen (The Bear)

Bonus: une catégorie qui reste (assez) ouverte. Couronner Bill Hader ou Jason Sudeikis (qui reste l'âme de la série Ted Lasso) ne serait pas usurpé.

Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm Lizzy Caplan (Anatomie d'un divorce)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & The Six)

Ali Wong (Acharnés)

Bonus: Ali Wong semble tenir la corde. Mais Jessica Chastain s'est aussi démarquée aux côtés du grand Michael Shannon dans le rôle de la chanteuse country Tammy Wynette. Une romance qui l'emmène dans la solitude crasse et tenace, là où Chastain scintille.

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Welcome To Chippendales)

Evan Peters (Dahmer – Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Acharnés)

Bonus: une nouvelle fois, les performances sont d'un excellent calibre et la catégorie reste très ouverte. La profusion de talents oblige une réflexion. La performance de Taron Egerton dans Black Bird, l'une des meilleures séries de l'année sur Apple TV+, mériterait d'être mise en lumière.

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Bonus: pour avoir réussi à se glisser sous les traits de Diana, dans un rôle complexe et casse-gueule, Elizabeth Debicki est la favorite.

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Bonus: une nouvelle fois, tous les rôles qui proviennent de la série à succès HBO The White Lotus devraient être couronnés.

Meilleure actrice dans un second rôle d'une série comique Alex Borstein (La Fabuleuse Mme Maisel)

Ayo Edebiri (The Bear)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)

Bonus: Si Jason Sudeikis restera l'âme de Ted Lasso, Hannah Waddingham est l'autre âme de la production Apple TV+. L'Anglaise mérite cette récompense haut la main.

Meilleur acteur dans un second rôle d'une série comique Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrac (The Bear)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Bonus: les grognements de Brett Goldstein et son rôle de plus en plus touchant mériteraient une gommette.

Meilleure actrice dans un second rôle d'une mini-série ou téléfilm Annaleigh Ashford (Welcome To Chippendales)

Maria Bello (Acharnés)

Claire Danes (Anatomie d'un divorce)

Juliette Lewis (Welcome To Chippendales)

Camila Morrone (Daisy Jones & The Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer)

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Bonus: Juliette Lewis aurait pu se retrouver aisément pour un autre rôle dans cette catégorie avec la série Yellowjackets. Pourquoi pas Niecy Nash-Betts ou encore Maria Bello?

Meilleur acteur dans un second rôle d'une mini-série ou téléfilm Murray Bartlett (Welcome To Chippendales)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer – Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer)

Joseph Lee (Acharnés)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Acharnés)

Jesse Plemons (Love & Death)

Bonus: Enfin une nomination pour l'excellente série Love & Death (Elizabeth Olsen est la grande absente) avec Jesse Plemons. Mais Paul Walter Hauser, immense dans Black Bird, part dans la peau du grand favori.

