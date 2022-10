«House of the Dragon»: mais à qui appartiennent tous ces gosses?!

«Sans filtre», le film qui malmène les influenceurs et les riches

Le Suédois Ruben Östlund a été sacré à Cannes grâce à son film Sans filtre. Ceux qui sont rongés par la jalousie sociale y trouveront une satisfaction totale. Et sinon, de quoi ça parle?

Les bateaux remplis de gens riches sont destinés à couler. Du moins au cinéma. C'est le cas dans Titanic, de James Cameron, dans Et vogue le navire, de Federico Fellini, et maintenant dans Sans filtre, de Ruben Östlund. Les raisons ne sont jamais les mêmes: chez James Cameron, c'est l'iceberg qui frappe, chez Fellini, ce sont les prémices de la Première Guerre mondiale, chez Östlund, c'est une tempête et des pirates. Mais chez les trois, on insiste de manière très satisfaisante sur la décadence des passagers et sur le fait qu'au fond, ils ne méritent rien d'autre que le naufrage.