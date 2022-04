Aaron Paul et Bryan Cranston se glissent une nouvelle fois dans leurs rôles légendaires. Bild: cinema publishers collection/imago / frank ockenfels/amc

Better Call Saul: le duo de Breaking Bad est de retour et les fans adorent

Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) apparaîtront ensemble à l'écran dans la dernière saison de Better Call Saul.

Stephanie Wieczorek / watson.de

Après six saisons d'attente et de teasing, Better Call Saul a enfin confirmé le moment tant attendu par les fans de la série dérivée de Breaking Bad: le retour de Walter White et Jesse Pinkman ensemble à l'écran.

Breaking Bad, la série à l'origine du spin-off avait pris fin à l'automne 2013. À l'époque, l'histoire de Walter White (Bryan Cranston), un professeur de chimie atteint d'un cancer du poumon, qui se transforme en un criminel impitoyable, et de Jesse Pinkman (Aaron Paul) son partenaire dans la production de méthamphétamine, avait rencontré un succès mondial.

Better Call Saul est de retour

Depuis le final de Breaking Bad, Cranston et Paul n'ont jusqu'à présent repris leur rôle qu'une seule fois: dans la suite de la série El Camino: un film Breaking Bad, sortie en octobre 2019 sur Netflix. Quatre ans plus tard, les fans de la série peuvent se réjouir: Walter White et Jesse Pinkman sont de retour.

Depuis 2015, Better Call Saul la série préquelle de Breaking Bad est diffusée sur Netflix. Ce spin-off met en scène l'avocat James McGill (Bob Odenkirk), qui sera plus tard connu sous le nom de Saul Goodman et que l'on a pu voir dans Breaking Bad à partir de la deuxième saison.

Le spin-off se déroule six ans avant que James McGill, alias Saul Goodman, ne fasse la connaissance de Walter White et traite du parcours de l'avocat.

En janvier 2020, il a été annoncé qu'il y aurait une sixième et donc dernière saison de Better Call Saul. Les sept premiers épisodes seront disponibles à partir du 18 avril 2022. La deuxième partie de six épisodes devrait être mise en ligne sur Netflix à partir du 11 juillet.

Et la saison finale se distingue par une surprise particulière: Walter White et Jesse Pinkman apparaîtrons ensemble à l'écran. L'annonce a été faite sur le compte Twitter officiel de la série.👇

Les fans se déchaînent

Cette simple annonce a plongé de nombreux admirateurs de la série dans une euphorie absolue. En moins de 24 heures, le tweet a reçu plus de 350'000 likes et près de 30'000 d'utilisateurs ont exprimé leur enthousiasme.

«Enfin, mes prières ont été entendues» a notamment écrit un fan de la série. D'autres n'arrivaient tout simplement pas à y croire: «Je n'aurais jamais pensé la revoir un jour. Breaking Bad est la meilleure émission qui ait jamais existé».

L'acteur principal, Bod Odenkirk, a également pris la parole sur Twitter. Sous le coup de l'émotion, il a fait une faute de frappe qu'il a corrigée par la suite. «J'étais tellement excité que j'ai fait une faute de frappe. Voyons si vous trouvez la faute. Amitiés, Bob».👇

Samedi, un panel a eu lieu au PaleyFest de Los Angeles, où le co-créateur de Breaking Bad, Peter Gould, se serait également exprimé sur l'apparition de Walter White et Jesse Pinkman dans Better Call Saul, selon Variety:

«Je ne veux rien spoiler pour le public, mais je vais dire que la première question que nous avons eue quand la série a été lancée était: est-ce que nous allons voir Walt et Jesse dans la série? Au lieu d'esquiver, je dis simplement oui»

Au cours des cinq dernières saisons, de nombreux personnages de «Breaking Bad» ont déjà fait des apparitions en tant que guests: on a notamment vu Michael «Mike» Ehrmantraut (Jonathan Banks), Hector Salamanca (Mark Margolis), Don Eladio (Steven Bauer) et les jumeaux Salamanca (Luis et Daniel Moncada), Hank Schrader (Dean Norris) et Steven Gomez (Steven Michael Quezada) dans la série.