Les séries les plus attendues de 2024

Voici les séries que vous allez binge watcher en 2024

L'année 2023 a été riche en séries, mais 2024 s'annonce encore plus spectaculaire. Entre les nouvelles franchises et les classiques qui s'apprêtent à faire leur grand retour, les plateformes de streaming n'ont pas chômé. 3,2,1… à vos télécommandes!

Comme chaque année, notre quête effrénée de séries à regarder nous conduit à explorer les vastes étendues des plateformes de streaming. Armés de notre curiosité insatiable, nous avons scruté les écrans pour dénicher les pépites qui vont enflammer les écrans en 2024.

True Detective: Night Country

Après une pause de cinq ans, la célèbre série revient avec Jodie Foster et Kali Reis dans les rôles principaux. Elles interprètent les détectives Liz Danvers et Evangeline Navarro qui travaillent dans la ville fictive d'Ennis, en Alaska. Le duo, qui était en bons termes avant un incident mystérieux il y a six ans, se voit confier une affaire concernant huit hommes disparus d'une station de recherche. Les victimes ont été retrouvées congelées et il semble que l'affaire soit liée à la rupture entre Liz et Evangeline.

Sortie le 14 janvier 2024 sur HBO

Mr. & Mrs. Smith

Cette version de Mr. & Mrs. Smith est basée sur les personnages éponymes du film d'action et comédie de 2005 du même nom (avec Brad Pitt et Angelina Jolie dans les rôles principaux). Dans cette nouvelle série, c’est Donald Glover qui joue le rôle de Monsieur et Maya Erskine celui de Madame. Leur mariage est une couverture, mise en scène par l'agence d'espionnage mystérieuse pour laquelle les deux individus travaillent. Mais peuvent-ils maintenir le faux-semblant sous la pression des missions hebdomadaires à haut risque?

Sortie le 2 février 2024 sur Amazon Prime

Le Problème à 3 Corps

Une trilogie littéraire de science-fiction adaptée par les créateurs de Game of Thrones pour Netflix: il n'en faut pas plus pour faire de Le Problème à 3 Corps l'une des séries les plus attendues de la saison 2024. Basé sur le roman de science-fiction de Liu Cixin de 2008 du même nom, dans la série, l'astrophysicienne Ye Wenjie (interprétée par Rosalind Chao) prend une décision dans les années 60 en Chine qui aura des répercussions massives à travers le temps et l'espace pour les scientifiques de nos jours.

Sortie le 21 mars sur Netflix

Fallout

Basé sur la très populaire franchise de jeux vidéo du même nom, Fallout est un récit post-apocalyptique dans un monde frappé d’une guerre nucléaire. Dans cet univers désertique et en ruines appelé Wasteland, Lucy, jouée par Ella Purnell (vue dans Yellowjacket), est parmi les survivants qui vivent dans une société souterraine. Cependant, elle décide de quitter le bunker et de découvrir à quoi ressemble la vie à la surface. Kyle MacLachlan (vu dans Twin Peaks) incarne le père de Lucy, Hank, et Walton Goggins joue également le rôle d'un cowboy défiguré ressemblant aux goules du jeu vidéo.

Sortie le 12 avril 2024 sur Amazon Prime

House of the Dragon S02

Vous le savez maintenant tous, Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) et Alicent Hightower (Olivia Cooke) sont officiellement en guerre. Mais pour ceux qui vivent dans une grotte, cette série est un préquel se déroulant environ 200 ans avant Game of Thrones et basé sur le livre de George R. R. Martin. Attention spoiler: Les enjeux sont immenses maintenant que la Maison Targaryen s'est scindée. Car le roi Viserys Targaryen (Paddy Considine) étant décédé, c’est sa fille Rhaenyra qui devait lui succéder. Mais sur son lit de mort, il a murmuré une partie d'une prophétie qu'Alicent, sa femme, a (intentionnellement?) mal interprétée en croyant que leur fils Aegon (Tom Glynn-Carney) devrait être son héritier. Un malentendu qui aura de graves conséquences pour le royaume des 7 couronnes.

Sortie durant l’été 2024 sur HBO