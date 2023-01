Voici l'aperçu ultime de tous les films et séries Star Wars de 2022

Voici l'aperçu ultime de tous les films et séries Star Wars à venir

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, les histoires d'Anakin, Leia, Han, Lando et Ahsoka sont loin d'être terminées.

Corina Mühle Suivez-moi

L'univers de Star Wars ne cesse de s'étendre. Rien que cette année, Obi-Wan, Andor et The Book of Boba Fett sont sortis. Les projets de Lucasfilm ne s'arrêtent pas là. Actuellement, 16 films et séries sont en cours de tournage, ou du moins en projet.

Série d'animation

The Bad Batch, saison 2

La série d'animation The Bad Batch suit cinq clones de l'unité 99. Contrairement à leurs semblables, ils possèdent des capacités spéciales qui les rendent uniques. On ne sait pas encore ce qui se passera dans la deuxième saison. Omega et AZI-3 seront toutefois de retour.

Le début du streaming est prévu pour le 4 janvier 2023.

Star Wars: Visions, saison 2

image: disney plus

Star Wars: Visions est une compilation de plusieurs courts métrages de style animé, chacun racontant des histoires de cet univers. Le producteur James Waugh a annoncé que la deuxième saison serait moins un animé (donc plutôt d'inspiration japonaise), mais qu'elle comprendrait des styles d'animation du monde entier.

La deuxième saison est attendue pour le printemps 2023.

Young Jedi Adventures

image: disney plus

Cette série d'animation pour enfants se déroule à l'époque de la Haute République et accompagne des jeunes sur leur chemin pour devenir des chevaliers Jedi. Les étudiants des arts Jedi seront confrontés à des thématiques telles que la compassion, l'autodiscipline, le travail d'équipe, la patience et l'amitié.

Disney a fixé le lancement de la série au printemps 2023.

Séries

The Mandalorian, saison 3

La troisième saison de The Mandalorian débute après les événements de la saison finale de The Book of Boba Fett, dans laquelle Mando et Grogu ont été réunis. Comme Din Djarin (joué par Pedro Pascal) a retiré son casque, il n'est plus reconnu comme un Mandalorien. Les deux hommes sont maintenant en route pour la planète Mandalore.

Les nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine à partir du 1er mars sur Disney Plus.

Ahsoka

image: disney plus

Ahsoka Tano étai la padawan d'Anakin Skywalker et est déjà apparue dans plusieurs séries Star Wars comme Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels et The Mandalorian. Elle a maintenant sa propre série dérivée. Rosario Dawson a déjà joué l'ex-Jedi dans The Mandalorian et reprendra également le rôle dans Ahsoka. Hayden Christensen devrait reprendre son rôle d'Anakin Skywalker/Dark Vador pour un intermède Obi-Wan.

La série devrait arriver sur Disney Plus en 2023.

Lando

Donald Glover dans le rôle de Lando dans Solo: une histoire de Star Wars. image: walt disney

Lando Calrissian est un joueur de cartes et un «faux-méchant» charismatique qui a fait sa première apparition dans L'Empire contre-attaque comme ami de Han Solo. Il était joué par Billy Dee Williams. Dans les films suivants, il a été interprété par Donald Glover. On ne sait pas encore qui reprendra le rôle dans la série. Disney n'a pas encore communiqué de date de sortie.

The Acolyte

image: disney plus

La créatrice de The Acolyte, Leslye Headland, décrit la série dérivée de Star Wars comme suit: «un thriller mystérieux qui transporte les spectateurs dans une galaxie pleine de sombres secrets et de forces émergentes du côté obscur dans les derniers jours de la Haute République». Le rôle principal est tenu par Amandla Stenberg. La date de sortie de la série sur Disney Plus n'est pas encore connue.

Skeleton Crew

image: disney plus

Avec Skeleton Crew, l'histoire racontée se situe juste après les événements du Retour du Jedi. Cette histoire est racontée à travers les yeux de quatre enfants. Jude Law fait partie du casting, mais on ne sait pas encore quel rôle il tiendra. Vanity Fair décrit la série, qui n'a longtemps été connue que sous le nom de code Grammar Rodeo, comme une «version galactique des films d'aventure classiques d'Amblin des années 1980» (le studio a produit la plupart des films de Steven Spielberg à l'époque).

Andor, saison 2

image: lucasfilm

Après que Cassian Andor (joué par Diego Luna) ait trouvé sa place dans la rébellion naissante dans la première saison d'Andor, la deuxième saison mènera aux événements du film Rogue One. Stellan Skarsgård sera également de retour dans le rôle de Luthen.

La production de la deuxième saison a débuté en novembre. Elle est attendue pour 2024.

Film d'animation

A Droid Story

image: lucasfilm

Dans ce film d'animation, le duo culte R2-D2 et C-3PO est accompagné par un nouveau héros dans une mission dont seuls les droïdes ont connaissance. La date de sortie n'est pas encore connue.

Film

Rogue Squadron

image: walt disney

Ce long-métrage est centré sur l'escadron de renégats fondé par Luke Skywalker. Le film sera réalisé par Patty Jenkins (qui s'est fait connaître avec Wonder Woman). Elle a annoncé en vidéo qu'elle avait enfin trouvé une histoire qui réunissait deux éléments qu'elle aimait. Elle y enfile me mythique casque des pilotes du Rogue Squadron et traverse le tarmac pour rejoindre un jet. Le casting n'a pas encore été dévoilé.

Selon Disney, la sortie du film est prévue pour décembre 2023. Variety précise, toutefois, que Disney a retiré le film de son catalogue. Il n'y a pas d'annonce officielle du géant américain à ce sujet.

Titres inconnus

La trilogie Star Wars de Rian Johnson

Rian Johnson sur le plateau de tournage des Derniers Jedi. image: The Walt Disney Company

Rian Johnson a réalisé Star Wars: Les Derniers Jedi et doit maintenant produire trois autres filmsde la franchise pour Disney. Ces derniers mettront en scène de nouveaux personnages et lieux que les fans ne connaissaient pas encore. On ne sait encore rien du casting. Selon Vanity Fair, le film est en suspens, Johnson étant occupé par d'autres projets.

Un film Star Wars de Taika Waititi

Taika Waititi image: Walt Disney Company

Taika Waititi n'est pas un nouveau venu dans l'univers de Star Wars. Il a déjà réalisé le final de la première saison de The Mandalorian et a prêté sa voix au droïde IG-11. Il participera également à la troisième saison à venir. Mais ce n'est pas tout: Waititi produira un film Star Wars entier et en écrira le scénario. Krysty Wilson-Cairns, qui a travaillé sur 1917 et Last Night in Soho, sera sa co-scénariste.

Un film Star Wars de Kevin Feige

Kevin Feige à la première de Moon Knight de Marvel. image: Getty Images North America

Depuis 2000, il n'a cessé de produire des films Marvel. Il s'apprête maintenant à produire un film Star Wars. Le scénario sera écrit par l'auteur de Rick et Morty, Michael Waldron. En mai de cette année, Waldron a raconté que le film était en cours de réalisation et qu'il ne serait pas forcément une suite. Il s'inscrirait dans la chronologie des films Star Wars déjà existants. Le casting et la date de sortie ne sont pas encore connus.

Un film Star Wars de J.D. Dillard

J.D. Dillard. image: Getty Images North America

En 2020, The Hollywood Reporter a rapporté que le réalisateur de Sleight, J.D. Dillard, travaillait sur un projet Star Wars. Les détails du film sont gardés secrets. On ne sait même pas encore s'il est destiné au cinéma ou s'il ne sortira que sur Disney Plus.

Un film Star Wars de Sharmeen Obaid-Chinoy

Sharmeen Obaid-Chinoy. image: Patrick McMullan/getty images

Deadline a rapporté, en octobre, qu'un film Star Wars, pour l'instant sans titre, serait réalisé par la documentariste Sharmeen Obaid-Chinoy. Le producteur de Lost Damon Lindelof est confirmé comme scénariste.

Deadline poursuit: «Même si cela semble prendre encore un certain temps avant que nous puissions voir le film, on a le sentiment que ce film 'Star Wars' est celui qui a le plus grand potentiel parmi tous ceux en développement».