Vidéo: watson

Tout savoir sur la nouvelle saison de True Detective

La série anthologique débarque sur nos écrans dès le 15 janvier pour une saison intitulée Night Country. Cette nouvelle saison mérite-t-elle notre attention? Examinons les indices en notre possession.

Il y a pile 10 ans, sortait la première saison de True Detective, une série créée par Nic Pizzolatto qui a marqué le paysage culturel de son empreinte indélébile. La série bouscule les codes de la série policière avec une histoire captivante sur plusieurs décennies et qui mêle mystère, drame et philosophie, mis en scène par un Cary Joji Fukunaga touché par la grâce. Elle rend également la performance tout en nuance du duo Matthew McConaughey et Woody Harrelson inoubliable et inégalée dans la série. Jusqu'à aujourd'hui…?

Woody Harrelson avec des cheveux, c'était vraiment le prime de True Detective.

Fantôme du passé

La série a malheureusement connu une baisse de popularité et de qualité avec une deuxième saison qui, malgré un casting prestigieux (Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn), n’avait ni la profondeur ni le mystère de la saison 1. Un polar noir tout ce qu’il y a de plus classique en somme. La 3ème saison avec Mahershala Ali a alors tenté de revenir aux sources de ce qui avait fait son succès - avec une enquête étendue sur une décennie. Sans être catastrophique, la petite soeur n’égalera jamais la superbe de cette fameuse première saison bénie.

«Alright, alright, alright...» Matthew McConaughey

Exhibit A

Mais alors, comment cette prochaine saison compte renouer avec le succès et sa qualité quasi-mystique? Regardons les éléments que l’on a en notre possession.

Premier indice, Night Country change radicalement de décor, de ton et de perspective. Dans cette saison, l’intrigue se déroule en Alaska dans la petite ville d'Ennis, où la chef de police Liz Danvers (interprété par Jodie Foster) et sa partenaire Nora Lee (Kali Reis) sont confrontées à une affaire complexe et mystérieuse, impliquant une affaire de pollution minière, de disparition de chercheurs et de folklore local. Pour la première fois, la série met en scène deux détectives féminins, aux caractères complexes, qui promettent des performances puissantes et nuancées.

Jodie Foster, qui n'avait plus prêté son image dans une série depuis plus de 40 ans, signe ici un retour remarqué dans le rôle de Liz Danvers. Quant à Kali Reis, une boxeuse professionnelle, elle qui fait ses débuts d'actrice, incarne Nora Lee, une jeune policière ambitieuse, rebelle et impulsive qui se heurte à sa supérieure.

Deuxième indice - le plus notable -, c’est son penchant vers le surnaturel. D’après la bande-annonce, on y perçoit déjà des éléments d'horreur, avec des apparitions de zombies, des paysages énigmatiques, et une ambiance surnaturelle renforcée par l'hiver glacial de l'Alaska. La série rejoue donc sa partition favorite, en maniant les codes du genre, et en mêlant réalisme et fantastique afin de flouter la frontière entre rêve et réalité.

Bons Baisers d'Alaska. bande-annonce True detective s4

Et enfin troisième indice, cette saison est une quasi-résurrection. Alors que Nic Pizzolatto était aux commandes depuis le début, cette nouvelle saison se fera sans lui. C’est en effet la réalisatrice mexicaine Issa López qui le remplace. Elle apporte avec elle son lot de réflexions sur l’actualité comme la pollution industrielle et leur impact sur les communautés et l’écosystème local, ou encore le rôle des femmes dans un milieu dominé par les hommes. De quoi insuffler un vent de fraîcheur (glacial) sur la franchise en quête de renouveau.

Le crime parfait?

Après une revue méticuleuse des indices, tout semble indiquer qu’avec Night Country, True Detective est bien parti pour retrouver sa fameuse formule magique, qui avait fait le succès de sa première saison. En changeant de décor, de ton et de perspective, la série offre une nouvelle vision du polar, qui mêle habilement horreur, mystère et réalisme sur fond de problématiques actuelles.

Le duo de détectives féminins, incarné par Jodie Foster et Kali Reis, apporte cette touche de complexité et de nuance qui nous manquait tant. Les premiers retours sur cette nouvelle saison sont très (très) bons, et laissent penser qu'elle va redorer le blason (ou plutôt l’insigne) de True Detective. Affaire à suivre dès le 15 janvier sur la RTS pour 6 épisodes... 🕵️‍♀️