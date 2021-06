Divertissement

Séries

Black Mirror est désormais une attraction



Black Mirror est désormais une attraction (garantie sans cochon)

La série diffusée sur Netflix prend désormais la forme d’un labyrinthe dans un parc à thème au Royaume-Uni.

Promis juré, vous ne serez pas forcé de sodomiser un porc si vous expérimentez l’attraction Black Mirror. Pour ceux qui n’ont jamais vu la série et qui prévoyaient de la regarder…. Oups! Je vous ai spoilé (en même temps, elle est sortie en 2015 sur Netflix, faut se réveiller.)

Pour les autres, sachez que l’attraction a ouvert ses portes au Thorpe Park, en Angleterre, la semaine dernière.

Comment ça se passe?

En fait, c’est un mélange entre un labyrinthe et un escape game. L’expérience débute par une photo que vous devez prendre à l'entrée de l’attraction. S’ensuivent alors des actions qui vont empiéter sur votre vie privée et que vous devrez arrêter en parcourant les couloirs grâce à l’aide d’un mystérieux hacker.

Le parc à thème héberge d'autres attractions macabres à faire en famille comme Saw - The Ride, The Walking Dead - The Ride et Zodiac, cette dernière faisant référence au célèbre tueur en série des années 70. Les gosses vont adorer.

Si vous avez raté les trends de la semaine👇 Vidéo: watson

Ou vous préférez les toilettes improbables?👇 1 / 15 Toilettes improbables source: reddit

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Une bouillabaisse d'Ariana Grande, de mèmes et de 69 Link zum Artikel Top 5 des excuses quand tu n'as pas lu le livre qu'on t'a offert Link zum Artikel Quel paquet de céréales industrielles êtes-vous? Link zum Artikel Quel Marseillais à Dubaï êtes-vous? Link zum Artikel