Même Deamon il est dégoûté. hbo

Vous n'êtes pas prêt à entendre quand sortira House of the Dragon saison 2

On a le temps d'oublier l'existence de cette série avant de voir la suite des aventures de la famille Targaryen.

Vous avez regardé la saison 1 de House of the Dragon et vous avez été déçu parce qu'il ne se passe pratiquement rien avant le dernier épisode? Eh bien vous allez pouvoir pester longtemps, car la prochaine saison ne sortira pas avant... 2024. Mais début ou fin 2024? On va vous calmer tout de suite: rien n'a encore été tourné.

C'est le patron des programmes de HBO, Casey Bloys, qui l'a annoncé au média spécialisé Vulture le 27 octobre.

«Nous commençons tout juste à mettre le plan en place, et comme la dernière fois, il y a tellement d’inconnues. Il ne s’agit pas d’être timide ou secret, mais vous ne voulez pas dire [au public] que ce sera prêt à telle date, et ensuite vous retrouver dans l’obligation de décaler la date de sortie.» Casey Bloys dans Vulture

En principe, le tournage de la saison 2 devrait commencer en septembre 2023. Mais selon Numerama, ça rend très improbable la perspective d’une sortie de la suite en 2024, y compris au dernier trimestre. Bref, vous pouvez vous brosser Martine pour revoir l'ombre d'un dragon avant un très long moment.

Petite consolation, la saison 2 de House of the Dragon devrait mettre un coup d'accélérateur à l'histoire (y a intérêt parce que sinon, il va y avoir une révolte populaire). Elle sera plus proche des saisons 3 à 6 de Game of Thrones en termes de rythme, a assuré Ryan Condal, l'un des showrunners à Entertainment Weekly.

