La saison 3 mettra en scène l'histoire d'amour entre Colin Bridgerton (Luke Newton) et Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Image: watson

«La Chronique des Bridgerton» saison 3: voici la date de sortie

La première partie de la série sera disponible le 16 mai 2024 sur Netflix. Youpiii!

On vous rappelle le pitch: La Chronique des Bridgerton est une série américaine produite par Shonda Rhimes qui se déroule dans la haute société londonienne du 19e siècle. Elle raconte la vie – et, surtout, les histoires d'amour – de deux familles, les Bridgerton et les Featherington.

Dans la première saison, c'est le couple Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Simon Basset (Regé-Jean Page), le duc de Hastings, qui est au cœur de l'intrigue.

C'est eux:

Simon Basset et Daphne Bridgerton dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton. Image: Netflix

Dans la saison 2, même synopsis, avec cette fois la romance entre le vicomte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et Kate Sharma (Simone Ashley) mise en scène à l'écran.

Les amoureux stars de la saison 2:

Kate Sharma et Anthony Bridgerton. Image: Netflix

Et la saison 3, alors?

Les deux premières saisons ainsi très brièvement résumées – si vous ne les avez pas (encore) vues, profitez de la semaine fantôme entre Noël et Nouvel An pour vous mettre à jour –, qu'en est-il donc de la saison 3?

Spoiler: elle parlera... d'amour! Of course. Les téléspectateurs suivront cette fois-ci la relation amoureuse naissante entre Colin Bridgerton (Luke Newton) et Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Souvenez-vous: le premier a déclaré sa flamme à Marina Thompson dans la saison 1, mais doit désormais faire un choix. Et pour cause: sa meilleure amie Penelope Featherington – qui a avoué être l'écrivaine anonyme qui raconte les potins de la haute, une sorte de Gossip Girl du 19e – lui a déclaré son amour.

Les premières images de la saison 3:

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) sera l'une des protagonistes principales de la prochaine saison. Image: Netflix

Colin Bridgerton et Penelope Featherington. Image: Netflix

La bourgeoisie londonienne du 19e est de retour. Image: Netflix

Quant aux personnages de Kate et Anthony, ne vous en faites pas: ils seront de retour. Simone Ashley le confirmait au média Deadline:

«Kate et Anthony, ça ne fait que commencer!» Simone Ashley qui ravi nos cœurs. Deadline

La preuve!

Kate et Anthony dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Image: Netflix

Phoebe Dynevor, en revanche, a annoncé qu'elle ne sera pas présente. Quant à Simon Basset, alias Regé-Jean Page, il a quitté la série après la première saison.

La Chronique des Bridgerton promet, toutefois, encore bien des rebondissements. En effet, la productrice Shonda Rhimes expliquait:

«Il y a huit enfants Bridgerton, donc nous avons pour projet de suivre les histoires romantiques de chacun d'entre eux. Néanmoins, on ne va pas nécessairement suivre l'ordre des livres, mais chacun aura son histoire.» vogue

La première partie de la saison 3 de «La Chronique des Bridgerton» sera disponible sur Netflix le 16 mai 2024. La seconde, le 13 juin 2024.

(ag)