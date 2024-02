On n'a pas été transcendés par la bande-annonce. Mais on croise fort les doigts. Image: HAMPSTEAD_LD_302_071822_02420

La bande-annonce des «Bridgerton» est sortie, on est mitigés

Netflix a profité de la Saint-Valentin pour sortir la bande-annonce de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. On croise les doigts pour que la sensualité des deux premières saisons soit au rendez-vous, mais on a de gros doutes.

S'il est une série qu'on adore, mais qu'on hésite à évoquer en public sous peine de se faire regarder de travers, c'est bien La Chronique des Bridgerton. Croyez-en mon âpre expérience ce matin en séance de rédaction quand j'ai dit que la bande-annonce de la saison 3 était sortie la veille.

«Dis-moi que tu détestes cette daube, pitié» Un de mes collègues un peu snob.

Emmerdons en chœur ce collègue et arrêtons-nous donc sur ce teaser. Quiconque a regardé la première saison s'est pris de passion pour le faux couple devenu réel de Daphne Bridgerton et du Duc Simon Hastings.

Un scénario bien torché pour une histoire d'amour dans la Régence anglaise mi-coincée, mi-frivole, tous les ingrédients étaient réunis pour lancer la série en 2020.

Dans la deuxième saison, on a eu droit à la romance entre Miss Sharma, une vieille fille qui voulait caser sa petite sœur avec l'aîné des Bridgerton, et qui a fini elle-même par épouser le vicomte. Bad girl. Good story.

«Le vicomte a les mains occupées en ce moment», écrit Netflix sous cette photo sur Instagram 👇🏽

La troisième saison se penchera cette fois sur Colin, le troisième fils de la famille Bridgerton. Le gentil mais naïf garçon souhaite aider son amie d'enfance Penelope Featherington à se trouver un mari (Régence anglaise oblige, on ne fornique pas hors mariage). Mais il finit par réaliser que c'est sur lui que la jeune fille a des vues. Oopsie.

La bande-annonce des Bridgerton saison 3:

Un feu brûlant qui ne semble faire des étincelles que dans un sens. Que fera donc Colin face aux sentiments amoureux de son amie? Ce suspense est insoutenable. On en saura plus le 16 mai, avec les quatre premiers épisodes sur Netflix, puis dans la seconde partie le 13 juin.

Des doutes sur le potentiel sensuel de la saison 3

On espère que la passion qui régnait dans les deux premières saisons sera toujours en rendez-vous de celle-ci. N'ayons pas peur des mots: l'histoire entre la jeune Featherington, sur le marché depuis trois saisons des mariages, et celui qui est tombé amoureux de la cousine de cette dernière par le passé n'a pas le même potentiel que les romances des personnages précédents.

On croise les doigts très fort pour que la plateforme de streaming nous offre à nouveau un scénario aussi lascif que par le passé. En attendant, quittons-nous sur le Duc, qu'on n'a pas revu dans la saison 2 et qui ne reviendra pas non plus dans la troisième. Tristesse et décadence.

Rendez-vous est pris pour la mi-mai!